'Yuyu' Muñoz no piensa en la retirada a los 40 años, quiere marcar más goles

Rogelio Adonican Osorio

Ciudad de Panamá, 21 jul. A los 40 años y con un largo historial de goles, el delantero panameño Nicolás 'Yuyu' Muñoz se resiste a pensar en la retirada porque cree tener mucho más para aportar al fútbol y ahora al Sporting San Miguelito, que lo lanzó al profesionalismo.

"Estoy contento en estar de vuelta a Panamá, de vuelta a la Liga, al Sporting San Miguelito , el equipo que me me abrió las puertas al profesionalismo", declaró el goleador a Efe.

Con 303 goles anotados, el máximo cañonero en la historia del fútbol centroamericano, 'Yuyu', quien tiene nacionalidad salvadoreña, negó que regresa a su país de origen a retirarse.

Aclaró que vuelve al San Miguelito a sumar, a pelear por un puesto en el once titular, y a ayudar al entrenador brasileño Felipe Borowsky.

El delantero nacido en la capital cumplirá 41 años dentro de 5 meses, el 21 de diciembre.

"No quiero que se vea que vine para retirarme. Estoy compitiendo por un espacio en la plantilla. Lo que hice o soy, ahora mismo no entra en juego. Viene a trabajar y aportar al club", insistió el exjugador del Águila salvadoreño.

Muñoz aclaró que no es su estilo prometer una cantidad determinada cantidad goles. "Prometo mucho trabajo, para estar a nivel lo que la liga exige", enfatizó.

"Estar físicamente bien y dentro de la cancha, las opciones de anotar son muchas. Espero estar bien para anotar. Tenemos un equipo muy ofensivo que ayuda mucho a mi sistema de juego", señaló.

Reconoció que ha tenido que introducir algunos ajustes en su preparación con respecto a la que hacía cuando jugaba en El Salvador, y admitió que adaptarse a las canchas sintéticas es de lo que más le ha costadpo.

"En El Salvador es raro jugar en este tipo de terreno, creo que voy bien y estoy corrigiendo algunas cositas para llegar de la mejor forma a la competencia", manifestó.

Sobe el debut, este viernes, de Sporting San Miguelito frente al Alianza, un partido que recuerda la final del reciente torneo Apertura, 'Yuyu' Muñoz presagió un gran duelo y reconoció que aún no se supera la derrota en ese partido que decidió el título.

"Hay una espinita que sacar, por lo que pasó en la final pasada, por eso saldremos a ganar", apotilló.

En su extensa carrera 'Yuyu' jugó en los equipos salvadoreños Águila, Metapán, El Vencedor Pasaquina, Luis Ángel Firpo, FAS, Vista Hermosa, Chalatenango, Alianza y Municipal Limeño.

También tuvo un paso por el Belenenses portugués y el Envigado colombiano.

La última vez que jugó para un club en Panamá fue para el Árabe Unido en 2010.

"Hace años contemplaba el regreso a Panamá. De torneo a torneo, se retrasaba el regreso, en esta oportunidad llegué de vacaciones, vi los cambios, que el equipo estaba pensando en grande, el proyecto me apasiona, tomé la decisión de quedarme y lo estoy disfrutando", precisó.

Y de vuelva a los años de recorrido, a la edad personal, admitió que "el tiempo no perdona", pero enfatizó que mantiene el deseo de triunfo.

"Siempre he dicho que quiero retirarme integro, que yo quiero dejar el fútbol, no que el fútbol me deje a mi", puntualizó. EFE

