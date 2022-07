"Unpacking", una mudanza que cuenta la historia de una vida

SCREENSHOT - Aquí vive alguien a quien le atraen los videojuegos y la costura. Lo demás se sabrá al abrir las cajas de la mudanza en "Unpacking". Foto: Witch Beam/dpa - ATENCIÓN: Sólo para uso editorial con el texto adjunto y mencionando el crédito completo

Mudarse puede llegar a ser muy agotador. Sin embargo, no hay nada más emocionante que empezar a acomodar las pertenencias en la nueva vivienda y comenzar a sentirla como un hogar. Este es también el sentimiento que busca despertar el videojuego "Unpacking". El nombre lo dice todo: en diferentes viviendas y habitaciones vacías, los jugadores tienen que desembalar cajas llenas de objetos cotidianos. Sin embargo, estas no están etiquetadas y tampoco se sabe qué es exactamente lo que contienen. El objetivo es colocar todos los objetos en los lugares adecuados hasta que las habitaciones estén completamente amuebladas. Puede que esto no suene muy motivador al principio. Pero el atractivo se esconde sobre todo en la historia que cuenta el videojuego a lo largo de más de 20 años. La protagonista de "Unpacking" no se ve en ningún momento: son sus posesiones las que acercan y dan a conocer la vida del personaje. El juego comienza en 1997 en la habitación infantil, y se extiende hasta 2018 pasando por la mudanza a la residencia de estudiantes y al primer piso propio. Algunos objetos van y vienen, como las consolas de videojuegos, que se van adaptando a los tiempos. Otros, en cambio, como los peluches, acompañan a la protagonista a través de todas sus relaciones y etapas de la vida, las cuales tendrá que ir dilucidando el jugador a partir del contexto. Los detallados gráficos de píxeles también contribuyen al encanto especial de esta entrega que prescinde de texto o diálogos. "Unpacking" muestra a su manera la sencillez con la que se puede contar una historia conmovedora, y es un agradable pasatiempo, al menos para aquellos que no estén pasando por el trauma personal que implica una mudanza. El título está disponible para PC, PlayStation, Xbox y Nintendo Switch. dpa