Trabajadores en Latinoamérica siguen cobrando en criptomonedas

(Bloomberg) -- A pesar de que el criptoinvierno se instaló, los trabajadores remotos de América Latina y otros lugares siguen queriendo moneda digital a cambio de su trabajo.

Alrededor del 5% de todos los pagos que aceptaron los trabajadores remotos fueron en criptomonedas en los primeros seis meses del año, por encima del 2% durante el segundo semestre de 2021, según más de 100.000 contratos de trabajadores analizados por Deel, que ayuda a las empresas a contratar y pagar a personas en más de 150 países. Más de dos tercios de los retiros de criptomonedas se realizaron en América Latina.

El aumento de la demanda de trabajadores remotos que quieren recibir sus pagos en criptoactivos podría sorprender a algunos, dado el desplome de US$2 billones que ha acabado con algunos de los nombres más importantes del sector y ha expuesto a cientos de miles de inversionistas individuales a fuertes pérdidas. Pero las criptomonedas han resultado ser un salvavidas en economías latinoamericanas inestables como Brasil, Argentina y Venezuela.

En Argentina, uno de los países más populares para el trabajo a distancia, es habitual pagar a los trabajadores en criptomonedas para eludir los controles cambiarios y protegerlos de la creciente inflación. Según Deel, la proporción de trabajadores que cobran en criptodivisas es mayor en Argentina. Pero el colapso de las llamadas monedas estables ha generado grandes pérdidas a los argentinos que las mantenían en lugar de convertirlas en pesos.

En un país afectado por crisis cambiarias recurrentes y una inflación que ronda el 60% anual, dos tercios de los argentinos que invierten en criptomonedas dicen que lo hacen para proteger sus ahorros, según un estudio de Wunderman Thompson, con sede en Buenos Aires.

En el resto del mundo, cerca de una cuarta parte de los retiros se produjeron en Europa, Medio Oriente y África, según Deel. El bitcóin representó poco menos de la mitad de todos los pagos de criptomonedas a nivel mundial, frente a los dos tercios del último semestre del año pasado. El conjunto de datos de Deel está orientado hacia los trabajadores más jóvenes en las áreas de tecnología y finanzas, que pueden estar más entusiasmados con las criptomonedas. Tres de cada cuatro contratos de Deel son con trabajadores menores de 35 años.

En Norteamérica —donde varios jugadores de fútbol de alto nivel, así como los alcaldes de Nueva York y Miami, han cobrado sus sueldos en bitcóin—, el porcentaje total de retiros de criptomonedas fue de solo el 7%, un poco más que el año pasado, según Deel. La volatilidad de las criptomonedas implica que algunos trabajadores corren el riesgo de que se les cobren impuestos por pagos cuyo valor posteriormente disminuyó.

El informe salarial de Deel también reveló que los trabajadores remotos en Italia, cuyo Gobierno se está derrumbando, registraron el mayor aumento salarial promedio. Los trabajadores de ese país experimentaron un aumento del 175%, seguidos por los de Brasil, India y Nigeria. Las principales ciudades para los trabajadores a distancia, según la cantidad de personal contratado en ellas, fueron Londres, Toronto y Buenos Aires.

