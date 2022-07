Santander México nombra a Felipe García Ascencio como nuevo CEO

(Bloomberg) -- Banco Santander S.A. nombró a Felipe García Ascencio como director general de su unidad bancaria mexicana. Reemplazará a Héctor Grisi, quien asumirá el próximo año el máximo cargo de la matriz madrileña.

García, el líder de mercados de capital de la unidad bancaria, se desempeñó como el principal ejecutivo de banca corporativa y de inversión en México, y anteriormente trabajó en Credit Suisse Group AG y Goldman Sachs Group Inc. García ayudará en la transición mientras Grisi se prepara para hacerse cargo como director global del banco, dijo la compañía el jueves en un comunicado. Grisi permanecerá como director general del grupo financiero mexicano.

Grisi fue seleccionado para dirigir Santander en Madrid, a medida que el prestamista busca ofertar por la unidad mexicana de Citigroup Inc. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que quiere que propietarios mexicanos se hagan cargo de Banamex.

A principios de este mes, López Obrador agregó la condición de que no debería haber despidos masivos por la venta de Banamex. Eso podría obstaculizar una oferta de Santander, que es uno de los bancos más grandes del país.

