Puyol señala a Francia como favorita y confía en la España de Luis Enrique

Santiago de Chile, 21 jul. Carles Puyol, excapitán del Barcelona y de la selección española, eligió este jueves a Francia como el principal candidato al título del Mundial de Catar, también elogió el presente de Argentina, Brasil y Alemania, pero evitó poner a su país en un grupo de cinco favoritos.

Eso sí, dijo confiar en el grupo que dirige Luis Enrique, a su juicio, "uno de los mejores entrenadores del mundo".

"Hoy en día, la favorita es Francia", manifestó en Santiago de Chile el embajador regional para Latinoamérica de la Fundación de Fútbol del Banco canadiense Scotia Bank.

"Creo que tiene una selección impresionante, no solo un once si no que cualquiera de los veintitrés puede ser titular. Hay que ver cómo llega al Mundial pero, para mi, es una de las favoritas. Argentina para mi también, Brasil y luego está Alemania", declaró.

"España, yo no creo que tenga que llevar el cartel de favorito, pero tengo mucha confianza en esta generación joven, con jugadores con gran experiencia que les pueden ayudar y tienen a uno de los mejores entrenadores del mundo. Así que les deseo muchísima suerte y a ver hasta dónde podemos llegar", señaló.

LUIS ARAGONÉS Y LA CONFIANZA

Puyol dijo que uno de los pilares del éxito de la Roja que conquistó entre 2008 y 2012 dos ediciones de la Eurocopa y un Mundial fue la confianza que les transmitió Luis Aragonés, quien les convenció de que podían ser campeones.

"Consiste también en creértelo. Nosotros tuvimos la suerte de vivir el cambio, creo que la selección española siempre ha tenido grandísimos jugadores pero no habíamos conseguido grandes campeonatos y Luis Aragonés desde que cogió la selección nos empezó a decir que teníamos que confiar, que él iba a hacer campeón a esa generación y al final consiguió que el grupo se lo creyera", relató.

"Anteriormente habíamos tenido grandes selecciones, con muy buenos jugadores, pero igual había faltado ese convencimiento que en momentos puntuales te da ese 'punch' para poder dar el paso y pasar o ganar un partido", agregó.

CHILE Y EL MUNDIAL

Sobre la selección de Chile, que quedó fuera de una fase final del Mundial por segunda vez consecutiva y que afronta un complejo momento de transición, con el declive de la llamada 'generación dorada',Puyol admitió su sorpresa.

"Sinceramente sí que sorprende, pero la clasificación aquí es muy dura, hay mucha competencia, y esta todo muy igualado, quitando, quizá a Brasil y Argentina, que pueden estar un poco por encima, los demás están muy igualados, y ahí esta la prueba con una selección como la de Chile que yo creo que tiene muy buen equipo", afirmó.

En esta selección han sido pilares tres jugadores que tuvo compañeros en Barcelona: Alexis Sánchez, Claudio Bravo y Arturo Vidal. La misma ganó dos ediciones de la Copa América y puso las cosas difíciles a España en el Mundial de 2010 y le derrotó en 2014.

"Los cambios de generaciones nunca son fáciles, lo que pasa es que hay que trabajar la base, sobre todo para que vayan subiendo más preparados y también utilizar la gente que tiene más experiencia para que les ayuden a esa introducción al mundo del fútbol profesional". indicó.

"Ahora lo que toca es trabajar, analizar el porqué y volver a empezar porque al final por suerte en le fútbol, ahora pasa este mundial, pero viene otro en cuatro años y hay que prepararse", dijo en relación a las aspiraciones de Chile. EFE

jm/hbr