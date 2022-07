Mezcal mexicano es la primera bebida distinta al vino reseñada por Michelin

Querétaro (México), 21 jul. El Grupo Michelin, por medio de su plataforma Robert Parker Wine Advocate, anunció este jueves que eligió al mezcal mexicano, un destilado de la planta de agave, como la primera bebida distinta al vino que reseña.

En el suplemento especial llamado "Mezcal Review" se amplía y profundiza la experiencia de consumir esta bebida ancestral para promover experiencias en México y fortalecer la presencia del país en el mundo, según comunicados de Robert Parker Wine Advocate y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

La reseña está basada en la experiencia de Emma Janzen, crítica veterana sobre bebidas y licores, autora del libro "Mezcal: The History, Craft & Cocktails of the World’s Ultimate Artisanal Spirit", nominado al premio de la fundación James Beard en 2018.

La plataforma comentó que, partir de ahora, los consumidores mexicanos y amantes de la gastronomía podrán conocer las mejores recomendaciones en el país desde estilos frescos, dulces y claros, hasta sorbos más serios como el ahumado con textura de ceniza.

También informó del descubrimiento inesperado del mezcal de pechuga infundido con conejo, un estilo hecho con una infusión de carne, fruta o hierbas.

Nicolas Achard, director general de Robert Parker Wine Advocate, destacó que "las bebidas espirituosas a base de agave, como el mezcal y el tequila, se han mostrado como una de las categorías de bebidas espirituosas de más rápido crecimiento en los últimos años".

"El nuevo suplemento sobre el mezcal de Robert Parker Wine Advocate nos ofrece reseñas sinceras y perspicaces que complementan nuestras últimas iniciativas para brindar a los consumidores opiniones expertas y oportunas sobre las tendencias mundiales de bebidas”, declaró en el comunicado del lanzamiento.

El suplemento consta de 20 recomendaciones para todo tipo de consumidores de mezcal, desde principiantes hasta expertos, entre los que destacan Los Siete Misterios Coyote, un mezcal considerado para principiantes, originario de Sola de Vega, Oaxaca, destilado en vasijas de barro.

Asimismo, está Bosscal Conejo, un mezcal de pechuga, que tradicionalmente solo era elaborado y consumido para rituales, fiestas y ocasiones especiales.

También resaltó un Grulani Tobalá, elaborado en San Baltazar Guelavila, Oaxaca, un mezcal a base de tobalá, un tipo de maguey, con sabores del lirio blanco hasta el roble humeante.

En otro comunicado, la SRE destacó que el mezcal cuenta con una denominación de origen que protege su producción en los estados de Aguascalientes, Estado de México, Durango, Guanajuato, Guerrero, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas y Zacatecas.

Detalló que se exporta a 64 países, entre ellos Estados Unidos, España, Reino Unido, Francia, Canadá, Australia, Colombia e Italia, generando tan solo en Oaxaca, el estado en donde se produce el 60 % del mezcal en México, 16.000 empleos directos. EFE

