Médicos y organizaciones marchan en La Paz exigiendo "justicia y libertad"

La Paz, 21 jul. Centenares de personas de diversas organizaciones civiles lideradas por el Colegio Médico de Bolivia marcharon este jueves en defensa de la "libertad, la justicia y la democracia" y rechazaron la "persecución política" del Gobierno de Luis Arce, en medio de tensiones con grupos afines al oficialismo.

Los médicos marcharon con sus batas blancas, banderas bolivianas y carteles desde el Hospital de Clínicas en el barrio de Miraflores, con la intención de llegar al centro de la ciudad.

A la protesta se sumaron unas 14 organizaciones sociales y civiles, entre ellas el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade), algunas juntas vecinales, gremios de comerciantes, esposas de policías y militares, entre otros.

El presidente del Colegio Médico de Bolivia, Luis Larrea, manifestó en la protesta que ya están "cansados" de que se procese penalmente a ciudadanos por delitos que "jalan de toda realidad" y que la Justicia sea manipulada y presionada.

"Estamos en las calles peleando por los sectores sociales porque el Gobierno autoritario está generando una crisis indefensible a los intereses del Estado", comentó a Efe por su parte el representante del Conade, Manuel Morales.

Agregó que se está viviendo la "judicialización de la política" en contra de los opositores al Gobierno de Arce y su partido, el Movimiento al Socialismo (MAS), con nuevos procesos judiciales intentando "criminalizar las protestas".

HUEVOS Y TOMATES

La protesta debía llegar hasta el centro de La Paz, pero cambió su rumbo al saber que en los alrededores de la plaza del Bicentenario los esperaba un grupo de personas afines al gobernante MAS que buscaban frenar la marcha.

Al ver que la movilización se desviaba, los afines al oficialismo fueron a darles encuentro en medio de cánticos expresando su apoyo al presidente Arce.

Ambos bandos que estaban resguardados por la Policía, se lanzaron huevos, tomates y petardos e incluso los grupos afines al Gobierno detonaron una dinamita en medio de amagues de enfrentamientos.

"Nosotros hemos venido a una marcha pacífica, no hemos venido a enfrentar a nadie, no hay ganadores o perdedores y el pueblo tiene que saber que no podemos seguir tolerando esto que es coartar el derecho a todos los ciudadanos, no vamos a exponer nuestra gente", indicó Larrea.

Los médicos y las otras organizaciones se dispersaron para no llegar a un enfrentamiento y solo quedó una decena de personas que mantuvo la protesta tras las agresiones de los afines al Ejecutivo.

"Estamos haciendo (la marcha) de manera pacífica, no tenemos grupos de choque, nosotros no actuamos con palos bajo la manga, somos democráticos y vamos a defender de manera pacífica la democracia", sostuvo Morales.

Larrea fue detenido hace unos días dentro de un proceso iniciado por su hermanastro por supuestamente no haber tratado a tiempo a su padre, que falleció a causa de la covid-19 hace un año.

Ante esto, el Colegio Médico se declaró en emergencia al considerar que su detención era "política" y advirtieron con realizar una huelga indefinida, si bien luego la Justicia definió que el dirigente médico se defienda en libertad.

POLARIZACIÓN PERMANENTE

Bolivia atraviesa desde 2019 una persistente polarización política entre sectores oficialistas que defienden que ese año hubo un golpe de Estado contra el entonces presidente Evo Morales y aquellos de oposición que sostienen que su dimisión se produjo por un fraude a su favor en los fallidos comicios generales, luego anulados.

Ante la Justicia han avanzado diversos procesos contra opositores impulsados por el Gobierno y el MAS por esos sucesos, incluidos los casos llamados "golpe de Estado I y II" en los cuales una de las principales acusadas es la expresidenta interina Jeanine Áñez, presa desde marzo de 2021.

El miércoles el llamado Comité Impulsor del Juicio por el caso "golpe de Estado I" presentó una denuncia en contra de una veintena de opositores por los supuestos delitos de alzamiento armados, genocidio, conspiración, atentado contra el Presidente, entre otros, en referencia a la crisis de 2019.

Entre los denunciados están los expresidentes Áñez, Jorge Quiroga y Carlos Mesa, quien es además líder de Comunidad Ciudadana, la principal fuerza opositora del país.

Los líderes opositores han denunciado varias veces lo que consideran una persecución de parte del oficialismo y un manejo político de la Justicia. EFE

ysm/gb/enb

(foto) (video)