Jueves, 21 de julio de 2022 (18.00 GMT)

ITALIA GOBIERNO

Italia celebrará el 25 de septiembre elecciones generales anticipadas

Roma. Italia celebrará el 25 de septiembre elecciones generales anticipadas tras la dimisión del primer ministro, Mario Draghi, confirmaron a Efe fuentes gubernamentales. Previamente el jefe del Estado, Sergio Mattarella, firmó el decreto con el que quedan disueltas las dos sedes del Parlamento, el Senado y la Cámara de los Diputados, lo que obligaba a celebrar los comicios en el plazo de 70 días, como dicta la Constitución. Draghi, que con el resto de sus ministros queda en funciones hasta la formación del nuevo Ejecutivo, se ha visto obligado a dimitir al perder el apoyo de una parte importante de la coalición de unidad nacional que dirigía desde febrero de 2021.

UCRANIA GUERRA SITUACIÓN

La ofensiva rusa pierde fuelle en la región de Donetsk

Moscú/Leópolis (EFE)- Tres semanas después de hacerse con el control de casi toda la región de Lugansk, las fuerzas rusas aún no logran avances importantes en la vecina provincia de Donetsk, donde hoy continuaron sus esfuerzos en dirección a Bajmut para tratar de tomar la ciudad y la central termoeléctrica de Vuhlehirska. Analistas del estadounidense Instituto de Estudios de la Guerra (ISW) han advertido de que la actual ofensiva puede reportarle a Rusia limitadas ganancias territoriales al noreste de la estratégica carreta E40, en la región de Donetsk.

MERCOSUR CUMBRE

Fernández apuesta por un Mercosur "unido" y un tratado conjunto con China

Luque (Paraguay), 21 jul. El presidente de Argentina, Alberto Fernández, apostó este jueves por un Mercosur "unido" ante los problemas derivados de la invasión rusa a Ucrania, y propuso negociar un tratado comercial conjunto con China dentro del bloque, en alusión a los intentos de Uruguay por avanzar individualmente en un acuerdo con la nación asiática. "En este escenario tan difícil, lo único que pido a todos es que no nos ilusione la idea de separarnos, que no nos ilusione la idea de buscar soluciones individuales, que no nos ilusione la idea de que yo puedo salir con un proyecto propio que me alcance a mí, porque todo eso es de corto aliento", aseveró el mandatario durante su intervención en la sesión plenaria de la LX Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur y Estados Asociados, que se celebra en Paraguay de forma presencial.

PERÚ CRISIS

La Fiscalía de Perú abre cuarta investigación preliminar contra Castillo

Lima. La Fiscalía de Perú anunció este jueves que abrió una cuarta investigación preliminar contra el presidente Pedro Castillo, en esta ocasión por presunto delito contra la administración de Justicia y encubrimiento personal, en relación a la destitución del ministro del Interior, Mariano González. "La Fiscal de la Nación, dispuso iniciar investigación al presidente de la República, Pedro Castillo, por presunto delito contra la Administración de Justicia- Encubrimiento Personal. Objeto de la misma son los recientes hechos referidos a los cambios en el sector interior", publicó el Ministerio Público en su cuenta de Twitter.

COLOMBIA CONFLICTO

El Clan del Golfo propone a Petro un alto el fuego pero sin pagar cárcel

Bogotá. El Clan del Golfo, la mayor banda criminal de Colombia, ofreció este jueves al presidente electo del país, Gustavo Petro, un alto el fuego condicionado a que sus miembros no vayan a la cárcel, y que incluya a los presos en el exterior que "tengan el compromiso honesto" de "esclarecer la verdad". En una comunicación difundida por el grupo, y firmada por más de 30 organizaciones criminales, entre ellas Los Rastrojos, Los Caparros o Los mexicanos de Quibdó, el Clan del Golfo hace referencia al "momento histórico" que vive Colombia "en el que por primera vez llega a la dirección del país un presidente de izquierdas".

EEUU ANTICONCEPTIVOS

La Cámara Baja de EEUU aprueba proteger por ley el acceso a anticonceptivos

Washington. La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó este jueves un proyecto de ley que puede proteger el acceso a los anticonceptivos en todo el país. Con 228 votos a favor y 195 en contra, solo 8 legisladores republicanos votaron a favor de la medida junto a los demócratas. Los progresistas consideran que este derecho está ahora en entredicho tras la reciente sentencia del Tribunal Supremo del país que eliminó la protección legal al aborto vigente en EE.UU. desde hacía 50 años.

UE BCE

El BCE sube los tipos de interés medio punto hasta el 0,50%

Fráncfort (Alemania). El Banco Central Europeo (BCE) decidió subir sus tipos de interés en medio punto porcentual, hasta el 0,50 %, primera subida desde hace 11 años, y aprobar un nuevo instrumento ilimitado que le permite frenar las primas de riesgos de algunos países comprando su deuda soberana.

LATINOAMÉRICA INDÍGENAS

España, ONU y Cepal, reconocidas por luchar a favor de los derechos indígenas

Madrid. La XVI Asamblea General del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe (FILAC), que se celebra en Madrid, entregó este jueves la Orden Popol Vuh a la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid), entre otras instituciones. También recibieron esta distinción, que reconoce la lucha por los derechos de los pueblos indígenas, al Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de Naciones Unidas y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), además de varios miembros del FILAC.

EEUU RACISMO

Dos años y medio de cárcel para un expolicía acusado de la muerte de Floyd

Washington. Thomas Lane, expolicía de Mineápolis que acompañaba al agente Derek Chauvin cuando asfixió al afroamericano George Floyd en 2020, fue condenado este jueves a 2 años y medio de cárcel en una prisión federal, por haber violado los derechos civiles de la víctima. La sentencia del tribunal federal llega después de que en febrero fuera declarado culpable junto con otros dos compañeros de violar los derechos civiles de Floyd al no ayudarlo mientras Chauvin presionaba su rodilla contra el cuello y la espalda de Floyd, quien estaba esposado y acostado boca abajo, por más de nueve minutos.

EEUU BIDEN

Biden da positivo por covid-19

Washington. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha dado positivo por covid-19 la mañana de este jueves y tiene síntomas "muy leves" de la enfermedad, según informó en un comunicado la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre. Biden, que tiene puesta la vacuna contra la enfermedad y también los dos refuerzos, ha comenzado un tratamiento con el antirretrovírico oral Paxlovid, permanecerá aislado en la Casa Blanca y seguirá trabajando.

RICKY MARTIN

Ricky Martin limpia su reputación tras archivarse la orden de protección

San Juan. El caso contra Ricky Martin por una orden de protección solicitada por su sobrino, Dennis Yadiel Sánchez, quedó archivado este jueves, lo que limpia la reputación del cantante aunque el daño emocional tardará más en sanar. El Tribunal de Primera Instancia de San Juan archivó el caso después de que el demandante pidiera dejar sin efecto la orden de protección temporal por la Ley 54 de violencia doméstica emitida contra el cantante puertorriqueño a principios de mes.

JULIETTE BINOCHE

Juliette Binoche, imparable con 58 años, da vida ahora a una chofer de camión

Nueva York. A sus 58 años, la francesa Juliette Binoche no sufre ninguna "crisis de la edad madura" que afecta a tantas actrices, y encadena sin cesar un trabajo tras otro: el último y más original, el de una chofer de camión de larga distancia que se ve envuelta en un oscuro caso de tráfico sexual infantil. La película "Paradise Highway" -estreno en Estados Unidos el 29 de julio-, dirigida por Anna Guto y protagonizada por Binoche, Hana Finley en el papel de la niña Leila y Morgan Freeman como detective del FBI, cuenta la historia de Sally, aguerrida chofer de camión tráiler que surca las carreteras de Misisipi y accede a ciertos tráficos ilegales para sacar a su hermano de prisión.EFE

int-ads/ie