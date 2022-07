Jueves, 21 de julio de 2022 (10.00 GMT)

ITALIA GOBIERNO - Roma - El primer ministro italiano, Mario Draghi, presentó hoy en Roma la dimisión ante el presidente de la República, Sergio Matarella, que estudia la convocatoria de elecciones anticipadas.

(foto) (vídeo) (audio)

(Se ha enviado un perfil del dimisionario primer ministro, Mario Draghi)

EEUU CAPITOLIO - Washington - El comité legislativo que investiga el asalto del 6 de enero de 2021 al Capitolio de EE.UU. se centrará este jueves en Washington en lo que sucedió en la Casa Blanca ese día, en un intento por demostrar que el entonces presidente, Donald Trump, no hizo nada para detener la protesta violenta.

(foto) (video)

UCRANIA GUERRA

----------------------------

GAS - Moscú - El gigante gasístico ruso Gazprom ha reanudado el flujo de gas a través del gasoducto Nord Stream tras una parada técnica de diez días, aunque Rusia no ha descartado que surjan pronto nuevos problemas por la reparación de turbinas debido a las sanciones occidentales por la invasión de Ucrania.

(foto) (vídeo) (audio)

SITUACIÓN - Moscú/Leópolis - Tres semanas después de tomar el control de casi toda la región de Lugansk, las fuerzas rusas aún no han logrado avances importantes en la vecina provincia de Donetsk, donde efectúan operaciones de combate en la dirección de Bajmut para tratar de tomar la ciudad y la central eléctrica de Vuhlehirska.

(foto) (vídeo)

--------------------

BRASIL ELECCIONES - Recife (Brasil) - El expresidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva cierra este jueves una gira por su estado natal, Pernambuco, uno de sus bastiones políticos, coincidiendo con su designación oficial como candidato para las elecciones de octubre.

(foto) (video)

(Se pasará también un perfil de Lula)

MERCOSUR CUMBRE - Luque (Paraguay)- Los líderes del Mercosur, integrado por Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, que ostenta la presidencia de turno, celebran en la localidad paraguaya de Luque una cumbre en la que debatirán sobre la recuperación pospandemia e intentarán resolver sus diferencias con Montevideo por negociar con China para un tratado de libre comercio.

(foto)

UE BCE - Fráncfort - Por primera vez desde hace once años el Banco Central Europeo (BCE) subirá hoy sus tipos de interés, como mínimo en un cuarto de punto, aunque también discutirá un incremento mayor de medio punto porcentual y el nuevo instrumento para evitar que se disparen las primas de riesgo en algunos países.

(foto) (vídeo) (vivo) (audio)

EUROPA INCENDIOS - Madrid/Atenas/Roma - La plaga de los incendios sigue asolando el sur de Europa, con las llamas a las puertas de Atenas y grandes fuegos que no dan tregua en España, los peores en una década, Italia, Portugal y Francia.

(foto) (vídeo)

SRI LANKA CRISIS PRESIDENTE - Colombo - Ranil Wickremesinghe prestó este jueves en Colombo juramento como presidente de Sri Lanka tras una votación parlamentaria secreta tras la dimisión y la salida del país del ex jefe de Estado Gotabaya Rajapaksa. Por Indira Guerrero y Aanya Wipulasena.

(foto)(vídeo)

---------------------

COMIC-CON - Los Ángeles (EEUU) - La secuela de "Game of Thrones", la serie de "The Lord of the Rings" y las novedades de Marvel son los platos fuertes de la Comic-Con, la cita más importante de la industria del entretenimiento que vuelve al formato presencial tras un parón de dos años.

(foto) (video)

RICKY MARTIN - San Juan - Ricky Martin comparece ante el Tribunal de Primera Instancia de San Juan sobre una orden de protección en su contra, después de que su sobrino Dennis Yadiel Sánchez lo demandara por violencia doméstica, una acusación que el cantante califica de "falsa".

(foto) (video)

PREMIOS JUVENTUD - San Juan - Los Premios Juventud, que concede anualmente la cadena Univisión para distinguir a figuras del mundo del entretenimiento, se celebran por primera vez en Puerto Rico con la actuación de grandes estrellas, como el colombiano J Balvin, quien encabeza las nominaciones junto con su compatriota Karol G.

(foto) (video)

Crónica

----------

ECUADOR DELFINES - Yasuní (Ecuador) - En el frondoso corazón del Parque Nacional Yasuní, de Ecuador, el delfín rosado del Amazonas ha encontrado un santuario natural donde refugiarse de su propio mito, ese que le hace ser una codiciada presa de caza, entre otras amenazas que ponen en peligro su existencia. Por Fernando Gimeno.

(foto)(vídeo)

Entrevista

--------------

JULIETTE BINOCHE -Nueva York- A sus 58 años, Juliette Binoche encadena un proyecto tras otro sin sufrir la "crisis de madurez" de la que se quejan algunas actrices de su edad. Y su más reciente trabajo, "Paradise Highway", le permite encarnar a una aguerrida chofer de camión tráiler que se ve en medio de una oscura red de tráfico infantil. Por Javier Otazu (foto)

Enviadas

------------

SRI LANKA CRISIS COMBUSTIBLE - Colombo - Hassan gasta los últimos litros de combustible buscando un sitio para recargar la bombona de gas de su casa en una barriada de Colombo. Por Indira Guerrero (Crónica) (foto) (vídeo)

lab

mesacentral@efe.com