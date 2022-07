Jueves, 21 de julio de 2022 (07.00 GMT)

Bangkok/Madrid, 21 jul(EFE).-

.- Moscú (Rusia).- Europa está pendiente de que el gigante gasístico ruso Gazprom reanude el flujo de gas a través del gasoducto Nord Stream tras una parada técnica de diez días, aunque Rusia no ha descartado que surjan pronto nuevos problemas por la reparación de turbinas debido a las sanciones occidentales por la invasión de Ucrania.

(foto)(vídeo)(audio)

.- Moscú/Leópolis.- Tres semanas después de tomar el control de casi toda la región de Lugansk, las fuerzas rusas aún no han logrado avances importantes en la vecina provincia de Donetsk, donde efectúan operaciones de combate en la dirección de Bajmut para tratar de tomar la ciudad y la central eléctrica de Vuhlehirska.

(foto)(vídeo)

.- Roma (Italia).- El primer ministro italiano, Mario Draghi, acude en Roma a la Cámara de Diputados para finalizar el proceso con el que pretendía reconstruir su coalición de Gobierno y que no obtuvo en el Senado la mayoría parlamentaria, antes de acudir ante el jefe del Estado para previsiblemente presentar su dimisión.

(foto)(vídeo)(audio)

.- Fráncfort (Alemania).- Por primera vez desde hace once años el Banco Central Europeo (BCE) subirá hoy sus tipos de interés, como mínimo en un cuarto de punto, aunque también discutirá un incremento mayor de medio punto porcentual y el nuevo instrumento para evitar que se disparen las primas de riesgo en algunos países.

(foto)(vídeo)(audio)(Vivo)

..- Madrid/Atenas/Roma.- La plaga de los incendios sigue asolando el sur de Europa, con las llamas a las puertas de Atenas y grandes fuegos que no dan tregua en España, Italia, Portugal y Francia.

(foto)(vídeo)

.- Washington (EE.UU.).- El comité legislativo que investiga el asalto del 6 de enero de 2021 al Capitolio de EE.UU. se centrará este jueves en Washington en lo que sucedió en la Casa Blanca ese día, en un intento por demostrar que el entonces presidente, Donald Trump, no hizo nada para detener la protesta violenta.

(foto)(vídeo)

.- Colombo (Sri Lanka).- Ranil Wickremesinghe prestó este jueves juramento como presidente de Sri Lanka tras una votación parlamentaria secreta ayer, después de la dimisión y la salida del país del ex jefe de Estado Gotabaya Rajapaksa, un mandato en el que deberá hacer frente a la grave crisis económica en el país.

(foto)(vídeo)

.- Colombo (Sri Lanka).- Hassan gasta los últimos litros de combustible buscando un sitio para recargar la bombona de gas de su casa en una barriada de Colombo, en la peor crisis económica de la historia de Sri Lanka las reservas de las tiendas del vecindario se agotaron hace más de tres semanas y la isla se ha vuelto el país de los escaso.

(foto)(vídeo)

.- Nueva Delhi (India).- El opositor Partido del Congreso denuncia con manifestaciones en partes de la India una campaña de acoso por parte del Gobierno, el mismo día en que una agencia anticorrupción investiga a la presidenta de la formación, Sonia Gandhi.

(foto)(vídeo)

.- Bangkok (Tailandia).- Bangkok amaneció este jueves bajo el agua y con varias de sus principales vías inundadas tras una fuerte tormenta que se extendió por toda la madrugada, una de las peores registradas en los últimos años y que causaron caos en buena parte de la ciudad.

(vídeo)

.- Recife (Brasil).- El expresidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva cierra este jueves una gira por su estado natal, Pernambuco, uno de sus bastiones políticos, coincidiendo con su designación oficial como candidato para las elecciones de octubre.

(foto)(vídeo)(audio)

.- Ciudad de Panamá.- Panamá vive unas protestas sociales consideradas las mayores en décadas, para exigir al Gobierno una rebaja del costo de la vida y una lucha frontal contra la corrupción, considerada la madre de todos los males de este país de 4,2 millones de habitantes y uno de los más desiguales del mundo.

(fotos)(vÍdeo)

.- Caracas (Venezuela).- En una plaza de Caracas, el diputado Franklyn Duarte y su familia vieron que dos hombres se tomaron de la mano y se besaron. El parlamentario, indignado, se fue de allí con sus hijos menores, pensando que si esto ocurre ahora, al aprobarse una ley que favorezca a la comunidad LGBTI+ en Venezuela, "andarán desnudos".

(foto)(vídeo)

.- Buenos Aires (Argentina).- El poderoso sector agropecuario argentino celebra, tras tres años de parón por la pandemia, la Exposición de Ganadería, Agricultura e Industria Internacional, conocida popularmente como La Rural, la principal cita del campo cuya 134 edición es la primera con Alberto Fernández como presidente y se produce en un contexto de fuertes tensiones con el Gobierno.

(foto)(vídeo)

.- Nueva York (EE.UU.).- Visita de trabajo de la vicepresidenta segunda del gobierno de España, Yolanda Díaz, a Estados Unidos.

(vídeo)

.- Yasuní (Ecuador).- En el frondoso corazón del Parque Nacional Yasuní, de Ecuador, el delfín rosado del Amazonas encontró un santuario natural para refugiarse de su propio mito, ése que ha puesto a este cetáceo de agua dulce en peligro de extinción por ser una codiciada presa de caza para atraer el amor y, a la vez, servir de carnada.

(foto)(vídeo)

.- Bruselas (Bélgica).- Desfile militar y celebración del Día Nacional belga.

(foto)(vídeo)

.- Santiago de Chile.- La repostería chilena atraviesa su momento más "dulce", con dos importantes distinciones en menos de un mes: Camila Fiol, figura en la prestigiosa "50 Next Class of 2022", que agrupa a las jóvenes promesas de la gastronomía, mientras que el equipo chileno "La Roja Dulce" se ha coronado como la mejor repostería de América.

(foto)(video)

.- Los Ángeles (EE.UU.).- La secuela de "Game of Thrones", la serie de "The Lord of the Rings" y las novedades de Marvel son los platos fuertes de la Comic-Con, la cita más importante de la industria del entretenimiento que vuelve al formato presencial tras un parón de dos años.

(foto)(vídeo)

.- Los Ángeles (EE.UU.).- Cinco años después del éxito de "Get Out", el filme de Jordan Peele que reinventó el género de terror, el director busca agrandar su legado con "Nope", una cinta sobre la amenaza OVNI con toques de humor absurdo que se ha convertido en su proyecto más ambicioso.

(foto)(vídeo)(audio)

.- Miami (EE.UU.).- Cuando la serie "Santa Evita" se estrene el 26 de julio, muchos se sorprenderán al ver en la piel de la icónica primera dama argentina a Natalia Oreiro. Al menos es lo que piensa la actriz uruguaya, para quien es muy claro "el poder que tiene la figura de Eva Perón en el mundo".

(foto)(vídeo)

.- San Juan (Puerto Rico).- Los Premios Juventud, que concede anualmente la cadena Univisión para distinguir a figuras del mundo del entretenimiento, se celebran por primera vez en Puerto Rico con la actuación de grandes estrellas, como el colombiano J Balvin, quien encabeza las nominaciones junto con su compatriota Karol G.

(foto)(vídeo)

.- San Juan (Puerto Rico).- Ricky Martin comparece ante el Tribunal de Primera Instancia de San Juan sobre una orden de protección en su contra, después de que su sobrino Dennis Yadiel Sánchez lo demandara por violencia doméstica, una acusación que el cantante califica de "falsa".

(foto)(vídeo)

.- Tokio (Japón).- Los Juegos Paralímpicos de Tokio han legado un transporte público más accesible y seguro para las personas con discapacidad en Japón, donde hasta hace unos años las puertas en los andenes eran escasas y viajar en grupo en silla de ruedas suponía una quimera.

(foto)(vídeo)

og/jcg/ EFE

Si quiere conocer otros actos y acontecimientos informativos previstos para hoy o para cualquiera de los próximos 365 días, en España y en el mundo, ponemos a su disposición la Agenda Digital Mundial a la que se accede por Internet y que se actualiza al instante cada vez que EFE conoce una nueva convocatoria. Esta herramienta permite segmentar las previsiones según el interés del usuario.

Para más información sobre éste u otros productos, póngase en contacto con nuestro Departamento de atención al cliente en el teléfono + 34913467245 en horario continuo desde las 07.30 (GMT) horas hasta las 19.00 horas (GMT), o en la dirección electrónica clientes@efe.com.