Jueves, 21 de julio de 2022 (04.00 GMT)

UCRANIA GUERRA SITUACIÓN

Kiev quiere ganar antes del invierno y Moscú dice que irá más allá del Donbás

Moscú/Leópolis. Ucrania quiere expulsar a los rusos de su territorio antes del invierno con la ayuda de más armas occidentales para evitar que las tropas enemigas tengan la oportunidad de atrincherarse y fortalecer su defensa, mientras que Rusia ha ampliado la geografía de su campaña militar más allá del objetivo inicial del Donbás. "Después de (la llegada del) invierno, los rusos tendrán más tiempo para atrincherarse y será más difícil. Nos están arrastrando a eso, pero es muy importante no darles esa oportunidad", dijo Andriy Yermak, el jefe de la oficina del presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski.

EEUU JUSTICIA

La Fiscalía finaliza sus argumentos en el juicio por desacato contra Bannon

Washington. La fiscalía concluyó este miércoles sus argumentos orales en el juicio por desacato contra el ultraderechista Steve Bannon, quien fuera asesor del expresidente de EE.UU. Donald Trump (2017-2021), un proceso que según la prensa estadounidense podría durar menos de lo esperado, con un veredicto que no tardaría en llegar. En esta tercera jornada han participado dos testigos, entre ellos la abogada general del comité legislativo del 6 de enero, Kristin Amerling, quien dijo al jurado que se le advirtió a Bannon de posibles cargos penales después de que su letrado avisara que no iba a cumplir con su primera citación.

P.RICO ESTATUS

El Comité de Recursos Naturales aprueba el proyecto de estatus de Puerto Rico

San Juan. El Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó este miércoles el proyecto de ley que busca convocar un plebiscito en Puerto Rico para resolver la cuestión de su estatus político con las opciones de estadidad, independencia y soberanía en libre asociación. El proyecto, que será ahora referido al pleno de la Cámara federal, contó con 25 votos a favor y 20 en contra, gracias a la mayoría demócrata y pese a las objeciones de los republicanos. Esta es la primera vez que el Comité en pleno reconoce formalmente que el estatus de territorio actual de Puerto Rico (un Estado Libre Asociado a EE.UU.) es "insostenible y no puede continuar", según el comunicado del Comité.

COLOMBIA VENEZUELA

Duque insiste hasta última hora en pedir elecciones libres en Venezuela

Bogotá. El presidente colombiano, Iván Duque, que dejará el cargo en 18 días, insistió este miércoles en que Venezuela debe celebrar elecciones para retornar a la democracia, en su discurso de instalación del nuevo Congreso Nacional, el último suyo ante el Legislativo. Duque aseguró que más de dos millones de migrantes venezolanos están en Colombia porque huyeron en busca de mejores oportunidades en educación, salud y trabajo, y fueron acogidos por los colombianos.

ITALIA GOBIERNO

Draghi pierde la mayoría parlamentaria para gobernar

Roma. El primer ministro italiano, Mario Draghi, perdió este miércoles los apoyos parlamentarios suficientes para gobernar, tras el abandono en el Senado de sus antiguos socios de coalición, el Movimiento 5 Estrellas y la derecha de Silvio Berlusconi y Matteo Salvini. La votación de la moción confianza sigue en curso pero con la ausencia del M5S, la Forza Italia (FI) de Berlusconi y la Liga de Salvini, Draghi pierde la mayoría parlamentaria y ni siquiera se alcanzará el número legal requerido para que el resultado sea útil.

R.UNIDO GOBIERNO

Johnson se despide "hasta la vista", con la puerta abierta para Sunak o Truss Judith Mora

Londres. Tras anunciar su dimisión el pasado 7 de julio, Boris Johnson, que sigue como primer ministro británico en funciones, se despidió este miércoles del Parlamento con un "hasta la vista", y no dudó en dar consejos a su sucesor o sucesora, que ya se ha confirmado que serán Rishi Sunak o Liz Truss. El ex ministro de Economía y la ministra de Exteriores quedaron finalistas hoy en la última votación del grupo parlamentario conservador.

EEUU CENTROAMÉRICA

EEUU señala por corrupción a 60 individuos de países de Centroamérica

Washington. El Gobierno de Estados Unidos señaló este miércoles por corrupción a 60 funcionarios y exresponsables gubernamentales de El Salvador, Honduras, Guatemala y Nicaragua, así como a jueces y fiscales de esos países. El secretario de Estado, Antony Blinken, acusó en un comunicado a esas personas de "corrupción significativa" y de buscar obstruir las investigaciones al respecto. Los individuos han sido incluidos en la conocida como "lista Engel" de actores corruptos y antidemocráticos, a quienes se les negará la entrada a EE.UU. y que no podrán obtener visados para viajar a este país.

BRASIL ELECCIONES

Ciro Gomes se ofrece como "tercera vía" en Brasil entre Lula y Bolsonaro

Brasilia. El laborismo brasileño oficializó este miércoles la candidatura presidencial de Ciro Gomes, quien intentará terciar entre el gobernante Jair Bolsonaro y el exmandatario Luiz Inácio Lula da Silva, pero aún busca un candidato a vicepresidente. La fórmula del Partido Democrático Laborista (PDT, por sus siglas en portugués) para las elecciones del próximo octubre fue presentada incompleta, pues todavía se apuesta a lograr alguna alianza con otra formación que pueda darle una mayor musculatura a la candidatura de Gomes.

COMIC CON

"House of the Dragon" avanza su tráiler oficial antes de la Comic-Con

San Diego (EE.UU.). La serie "House of the Dragon", precuela de "Game of Thrones", estrenó este miércoles su tráiler oficial justo antes de que se presente oficialmente en la Comic-Con, la feria más importante de la industria del entretenimiento que arranca el jueves en San Diego (EE.UU.). A pesar de que HBO lleva un tiempo publicando breves avances, el de hoy roza los tres minutos de duración y permite ver cómo sera esta ficción que se estrenará el 21 de agosto y está llamada a continuar el éxito de su antecesora, una de las series más famosas de la historia con récord de 59 victorias en los premios Emmy.

EUROPA CALOR

La ola de calor se agota en Europa pero deja un rastro catastrófico de fuegos

Madrid/Londres/París. La ola de calor que ha castigado Europa durante las últimas fechas da muestras de agotamiento aunque deja tras de sí una secuela catastrófica de incendios forestales que han quemado varios cientos de miles de hectáreas en el viejo continente. El país más afectado es España donde la ola de calor terminó formalmente a comienzos de semana pero el Gobierno ha reconocido una cifra de 70.000 hectáreas calcinadas solo hasta el 10 de julio, si bien las estimaciones del organismo europeo EFFIS basado en las imágenes vía satélite de Copernicus afirman que únicamente en las últimas 24 horas se quemaron 10.000 hectáreas más.EFE

