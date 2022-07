España rechaza la propuesta de la UE sobre el consumo de gas

FOTO DE ARCHIVO: La ministra española para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, asiste a una reunión de emergencia para discutir la situación energética en Europa en medio de la invasión de Rusia a Ucrania, en Bruselas, Bélgica, 28 de febrero de 2022. REUTERS/Yves Heman

MADRID, 21 jul (Reuters) - España, que no depende del gas natural canalizado por Rusia, no puede apoyar la propuesta de la Unión Europea de recortar el consumo de gas sin realizar consultas, dijo el miércoles la ministra de Energía, Teresa Ribera.

La Comisión Europea propuso el miércoles un objetivo voluntario para que todos los países de la UE reduzcan el uso de gas en un 15% de agosto a marzo, en comparación con su consumo medio en el mismo periodo durante 2016-2021.

La propuesta permitiría a Bruselas hacer obligatorio el objetivo en caso de emergencia de suministro, si la UE declara un riesgo sustancial de escasez grave de gas, ya que Moscú podría restringir aún más los suministros en represalia por el apoyo europeo a Ucrania tras la invasión rusa.

La regulación necesita la aprobación de una mayoría simple de países de la UE. Los diplomáticos de los países lo discutirán el viernes, con el objetivo de aprobarlo en una reunión de emergencia de sus ministros de Energía el 26 de julio.

"Lamento profundamente decir que España no apoya esta propuesta", dijo Ribera en una reunión en Madrid. "(El plan) no es más eficaz ni el más justo... No podemos asumir un sacrificio desproporcionado sobre el que no nos han pedido opinión previa".

