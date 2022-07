El fin de la Aldea Gama, que fue la capital de las revueltas de Sri Lanka

Indira Guerrero

Colombo, 21 jul. Las canciones de protesta siguen sonando en el parque Galle de Colombo, pero el que fue el centro neurálgico de la revuelta civil de Sri Lanka está desolado casi por completo y solo unos pocos jóvenes quedan en el área convencidos de que sus líderes volverán y con ellos una revolución.

Los representantes del movimiento LGTBI y el de los soldados veteranos discapacitados durante la guerra son los únicos que siguen en sus tiendas en la Aldea Gama, como se conoce a la acampada instalada frente al mar, en el centro de Colombo, pues todas las demás están ya vacías.

"Nos han dicho que se han ido a tomar un descanso pero que volverán, eso dicen, yo también vuelvo mañana a casa", dice a Efe una de las jóvenes que queda en el campamento.

El Gobierno del recién investido presidente Ranil Wickremesinghe ha dado a los manifestantes 72 horas para abandonar el sitio de la protesta, incluyendo la Secretaría de la Presidencia, que quedó en manos de los manifestantes el pasado 9 de julio después de una de las jornadas más intensas de las protestas.

En la oficina presidencial, convertida en librería por los manifestantes, quedan las decenas de miles de libros donados en las últimas dos semanas y un cartel en la puerta con el que habían renombrado el sitio como "La librería del amor", tercer intento en dos semanas por bautizar el recinto, que fue también "La librería de la revolución" y "La librería de la lucha".

Los envíos de comida y agua potable que llegaban cada tarde al campamento tampoco lo hicieron en esta jornada, pero Farooq, que ha vivido en unas de las tiendas, asegura que no se marchará hasta que renuncie Wickremesinghe, que este jueves juró como el octavo presidente.

"No me iré hasta que Ranil renuncie, no tengo miedo", dice a Efe.

MÁS DE 100 DÍAS DE LUCHA

La acampada se había convertido en una ciudadela de las manifestaciones que protestaron contra el Gobierno del expresidente Gotabaya Rajapaksa por la crisis económica que azota la nación. Hoy sería el día 104 desde que el movimiento se instaló en el parque del malecón.

Las calles comenzaron a llenarse de gente el pasado abril y las multitudes se hicieron cada vez mayores a medida que se agudizaba la crisis en el país, sin combustible, gas para cocinar, leche y otros productos básicos, lo que aumentó el flujo de personas hacia la acampada.

Rajapaksa abandonó el país hace más de una semana después de huir del palacio, tomado por los manifestantes, pero las alianzas del partido del exmandatario con sus aliados llevaron a la Presidencia a Wickremesinghe, ex primer ministro del propio Rajapaksa.

En el campamento uno de los jóvenes se jactaba de ser el primero en haber entrado al palacio presidencial y haberse saciado con la comida de Rajapaksa.

"Este pie que tú ves fue el primero en entrar al palacio", cuenta a Efe el joven manifestante, que aseguró que solo tuvo que tirar de la manilla porque la casa del jefe de Estado no tiene cerradura, pero sobre todo recuerda la comida porque "estaba recién hecha cuando entramos".

UN JARRO DE AGUA FRÍA

Poco después de que se conociera el nombramiento del nuevo presidente, apenas quedaban algunas decenas en la Adea Gama y mientras los líderes anunciaban a las cámaras la reorganización de las revueltas para ir ahora en contra del nuevo presidente, tan solo una veintena de manifestantes se agrupaba para una nueva marcha.

Lo que fueron durante los últimos cuatro meses la sala de prensa, el teatro, la escuela, la sala de conferencias, el centro de asistencia legal y tantas otra minioficinas de los manifestantes, ahora han quedado en el abandono.

Las tiendas de "No Deal Gama", sucursal de la Aldea Gama, ubicada junto a la residencia oficial del primer ministro, fueron destruidas esta tarde y los pocos manifestantes que quedaban en el lugar acordaron en una votación retirarse, con la sensación de que sus líderes no volverán.

La galería de arte de protesta, las reuniones entre los vecinos de las tiendas y las lecturas de la biblioteca también se han terminado y, como en una escena de película, aún con la gente abandonando el barco, la música de las cornetas sigue sonando, mientras los que se quedan esperan un milagro. EFE

igr-aw/hbc/psh

(foto) (vídeo)