El BCE se unirá a las subidas de tipos con un gran incremento sobre la mesa

Por Balazs Koranyi y Francesco Canepa

FRÁNCFORT, 21 jul (Reuters) - El Banco Central Europeo subirá los tipos de interés por primera vez en 11 años el jueves, con posibilidades crecientes de un incremento mayor de lo previsto, ya que los dirigentes monetarios temen perder el control de unos precios al consumo desbocados.

La inflación, que ya se acerca a los dos dígitos, amenaza ahora con afianzarse por encima del objetivo del BCE del 2%, lo que exige subidas de tipos incluso si eso ralentiza —o arrastra a la recesión— una economía que está sufriendo el impacto de la guerra de Rusia en Ucrania.

Sin embargo, los responsables de la política monetaria no parecen estar de acuerdo con la rapidez con la que debe actuar el BCE, ya que algunos sostienen que ya está muy atrasado, especialmente en comparación con sus homólogos mundiales, como la Reserva Federal de Estados Unidos, mientras que otros señalan que se avecina una recesión que el BCE corre el riesgo de exacerbar.

Hasta hace poco, el banco apuntaba a un aumento de 25 puntos básicos que iría seguido de un movimiento mayor en septiembre, pero fuentes cercanas a la discusión dijeron que un aumento de 50 puntos básicos también estaría sobre la mesa el jueves, ya que las perspectivas de inflación se están deteriorando rápidamente.

Los economistas encuestados por Reuters preveían un aumento de 25 puntos básicos, pero la mayoría dijo que el banco debería subir 50 puntos básicos, elevando su tipo de depósito al mínimo histórico del 0,5%.

Para complicar la decisión, la reciente caída del euro a un mínimo de dos décadas frente al dólar también aumenta las presiones inflacionistas, lo que refuerza los argumentos a favor de una mayor subida de los tipos, aunque en última instancia perjudique al crecimiento.

"Una subida de 50 puntos básicos por parte del BCE podría hacer que el euro subiera un 2% respecto a la sesión anterior, y más si los mercados de activos fueran ampliamente proclives al riesgo", dijo Steven Englander de Standard Chartered.

Una subida mayor dejaría al BCE por detrás de la subida de 75 puntos básicos de la Reserva Federal del mes pasado, sobre todo teniendo en cuenta que se prevé otra subida de 75 puntos básicos por parte de la Reserva Federal para este mes.

Si el BCE decidiera una subida inmediata de 50 puntos básicos, tendría que proteger a los países más endeudados, como Italia o España, del aumento de los costes de los préstamos. Por lo tanto, también sería necesario llegar a un acuerdo sobre un nuevo plan de compra de bonos, que ya está cerca de alcanzarse según las fuentes.

Cuando los tipos suben, los costes de los préstamos en la periferia del bloque suelen aumentar de forma desproporcionada y el BCE ha prometido luchar contra este tipo de fragmentación con un nuevo instrumento.

Aunque no se espera que se anuncien todos los detalles de esta herramienta, es probable que la jefa del BCE, Christine Lagarde, se comprometa firmemente y se vea presionada a ofrecer a los mercados financieros al menos algunos detalles, como los requisitos para activar la ayuda del BCE.

En junio, cuando solo hizo un compromiso vago, los inversores desafiaron inmediatamente al BCE, haciendo subir los rendimientos italianos a su nivel más alto en una década, forzando al BCE a una reunión de política monetaria de emergencia y a un compromiso más firme.

El BCE anuncia su decisión de política monetaria a las 1215 GMT, 30 minutos más tarde de lo habitual, mientras que la conferencia de prensa de Lagarde está prevista para las 1245 GMT, 15 minutos más tarde de lo habitual.

INFLACIÓN FRENTE A RECESIÓN

Junto con la subida de tipos del jueves, el BCE también va a señalar una serie de subidas posteriores. Ya ha sugerido una subida de 50 puntos básicos para septiembre y es probable que no modifique las expectativas al respecto.

También se espera que prometa nuevas subidas, aunque es menos probable que se comprometa en firme.

"Nuestro caso central es una subida de 50 puntos básicos en septiembre, pero creemos que el Consejo de Gobierno dejará la puerta abierta a un movimiento mayor", dijo BNP Paribas en una nota. "Seguimos esperando una... subida de 50 puntos básicos en octubre".

Los mercados valoran ahora unas subidas de 92 puntos básicos para septiembre y un conjunto de 170 puntos básicos para finales de año, o aumentos en las cuatro reuniones de política monetaria restantes, con varios de 50 puntos básicos en el camino. [0#ECBWATCH]

El dilema para los dirigentes monetarios será equilibrar las consideraciones de crecimiento e inflación.

La confianza ya se ha visto afectada por la guerra de Ucrania, y los altos precios de las materias primas están mermando el poder adquisitivo, empujando al bloque hacia una posible recesión, especialmente con la inminente escasez de gas durante el invierno.

Sin embargo, el aumento de los tipos de interés en un momento de recesión es controvertido y podría agudizar el bache económico, en un momento en que las empresas y los hogares se enfrentan a mayores costes de financiación.

"Un problema es que, por ejemplo, un corte de gas no solo perjudicaría al crecimiento, sino que también impulsaría la inflación y, por tanto, el BCE podría no volverse inmediatamente más sensible al crecimiento", dijo el economista de JP Morgan Greg Fuzesi.

Sin embargo, el mandato último del BCE es controlar la inflación, y un crecimiento rápido de los precios durante demasiado tiempo podría perpetuar el problema, ya que las empresas ajustan los precios automáticamente.

Además, el mercado laboral europeo cuenta con unos niveles reducidos de mano de obra disponible, lo que sugiere que la presión de los salarios también puede mantener el crecimiento de los precios en niveles elevados.

Algunos bancos centrales, sobre todo la Reserva Federal, han dejado claro que están dispuestos a frenar el crecimiento para controlar la inflación porque el riesgo de que se establezca un nuevo "régimen de inflación" es demasiado alto.

No obstante, si se avecina una recesión, el BCE debe adelantar las subidas de tipos para que se produzcan más rápidamente.

(Edición de Toby Chopra; traducción de Flora Gómez)