Agenda informativa América de texto para el jueves 21 de julio de 2022

AMÉRICA

- Los siete clics tecnológicos de la semana en América.

ESTADOS UNIDOS

- El comité legislativo que investiga el asalto del 6 de enero de 2021 al Capitolio se centra en lo sucedido en la Casa Blanca ese día, en un intento por demostrar que el entonces presidente, Donald Trump, no hizo nada para detener la protesta. (foto) (video)

- La secuela de "Game of Thrones", la serie de "The Lord of the Rings" y las novedades de Marvel, son los platos fuertes de la Comic-Con. (foto) (video)

- Cinco años después del éxito de "Get Out", el filme de Jordan Peele que reinventó el género de terror, el director busca agrandar su legado con "Nope", una cinta sobre la amenaza OVNI con toques de humor absurdo. (foto) (video)

- Los latinos y los afroamericanos de EE.UU. invirtieron más que los blancos en las criptomonedas bajo la promesa de una riqueza rápida y mucho más equitativa, sueño que se ha hecho trizas para muchos después del desplome de estas divisas digitales.

- Entrevista a Juliette Binoche, quien a sus 58 años encadena un proyecto tras otro sin sufrir la "crisis de madurez" de que se quejan algunas actrices de su edad. (foto)

- Entrevista a la actriz uruguaya Natalia Oreiro, quien interpreta a Eva Perón en la serie "Santa Evita", que se estrena el 26 de julio. (foto)(video)

- La familia del opositor cubano Oswaldo Payá participa en la ceremonia de asignación de su nombre a una calle de Miami al cumplirse diez años de una muerte que para ellos fue un "crimen de Estado". (foto) (video)

- ProjectDynano, una organización dedicada a rescatar estadounidenses y sus "aliados" en Ucrania dice que cada día en ese país es un "11 de septiembre".

PARAGUAY

- Los líderes del Mercosur, integrado por Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, celebran una cumbre en la que debatirán sobre la recuperación postpandemia e intentarán resolver sus diferencias con Montevideo por negociar con China para un tratado de libre comercio. (foto)

BRASIL

- El expresidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva cierra una gira por su estado natal, Pernambuco, uno de sus bastiones políticos.

- El Partido de los Trabajadores (PT) oficializa la candidatura del exmandatario Luiz Inácio Lula da Silva para disputarle la Presidencia a Jair Bolsonaro en las elecciones del próximo octubre. (foto)(video)

MÉXICO

- Tras tres meses de que México nacionalizara el litio, uno de los promotores de esta iniciativa, el senador Alejandro Armenta, propone pagar la deuda externa del país con recursos obtenidos por el aprovechamiento del mineral. (foto)

- El Comité Internacional de Rescate (IRC, en inglés) denuncia impacto del MPP a 75.000 migrantes en frontera norte de México.

- Protesta en Ciudad de México por el desabasto de medicamentos para enfermedades crónicas en el sistema público de salud (foto)(video)

- Feministas protestan en la capital mexicana por el asesinato de Luz Raquel, mujer quemada viva en Guadalajara. (foto)

- Especialistas realizan una conferencia de prensa para llamar la atención sobre la insuficiencia cardiaca.

- La panificadora mexicana Bimbo presenta sus resultados en medio de la crisis de los cereales por la guerra de Ucrania.

- Migrantes varados en la fronteriza Ciudad Juárez afrontan obstáculos por no hablar español (foto)(video)

- Inauguración del Festival Internacional de Cine de Guanajuato con un homenaje a la actriz Adriana Barraza (foto)

PERÚ

- La Comisión de Fiscalización del Congreso cita al exministro de Interior Mariano González para que dé explicaciones de sus declaraciones cuando, tras ser destituido, acusó en un programa de televisión al presidente Pedro Castillo de estar "comprometido con actos de corrupción" y de obstruir a la Justicia.

ARGENTINA

- El poderoso sector agropecuario celebra, tras dos años de parón por la pandemia, la Exposición de Ganadería, Agricultura e Industria Internacional. (foto) (video)

COLOMBIA

- La organización criminal Clan del Golfo ofrece al presidente electo, Gustavo Petro, un alto el fuego condicionado a que sus miembros no vayan a la cárcel.

- Se cumplen treinta años de la fuga de Pablo Escobar de La Catedral, una de las mayores afrentas a Colombia, asegura en una entrevista con EFE el escritor Rafael Ballén, autor de un libro sobre aquel hecho. (foto)

- Inauguración del Centro de Tratamiento e Investigación sobre Cáncer Luis Carlos Sarmiento Angulo, un moderno complejo hospitalario. (foto)(video)

- El Ministerio de Medio Ambiente ofrece aclaraciones sobre las cifras de deforestación recientemente publicadas.

CHILE

- Crónica sobre la repostería chilena, que atraviesa su momento más "dulce" con dos importantes distinciones en menos de un mes. (foto)(video)

ECUADOR

- Crónica sobre el delfín rosado del Amazonas, que ha encontrado en el frondoso corazón del Parque Nacional Yasuní, un santuario natural. (foto) (video)

VENEZUELA

- Crónica sobre una ley que busca favorecer a la comunidad LGBTI+. (foto)(video)

PANAMÁ

- Análisis sobre las protestas sociales, consideradas las mayores en décadas en Panamá, para exigir al Gobierno una rebaja del costo de la vida y una lucha frontal contra la corrupción. (foto)(video)

- Seguimiento de las manifestaciones y la apertura de una mesa de diálogo para buscar una salida a la crisis que vive Panamá.

PUERTO RICO

- Ricky Martin comparece ante el Tribunal de Primera Instancia de San Juan en relación con una orden de protección en su contra, después de que su sobrino Dennis Yadiel Sánchez lo demandara por violencia doméstica. (foto) (video)

- Los Premios Juventud, que entrega la cadena Univisión, se celebran por primera vez en Puerto Rico, con la actuación de grandes estrellas. (foto) (video)

HONDURAS

- Entrevista con la exdiputada española trans y activista Carla Antonelli sobre la lucha del colectivo LGTBI. (video)

EL SALVADOR

- La organización no gubernamental Acción Ciudadana presenta un informe sobre los ingresos y gastos reportados por los partidos políticos en 2021.

GUATEMALA

- Guatemala recibe un nuevo lote de vacunas contra la covid-19 compuesto por 500.000 dosis de la farmacéutica estadounidense Moderna, donadas por Corea del Sur.

DEPORTES

Uruguay.- La Asociación Uruguaya de Fútbol presenta a la mascota que acompañará a la selección en el Mundial de Catar. (foto)

Uruguay.- Resultados, clasificación y comentario de la sexta jornada del Torneo Intermedio del Campeonato Uruguayo.

Ecuador.- Previa de la tercera jornada de la segunda fase de la liga de fútbol.

Chile.- El exjugador del Barcelona Carles Puyol lidera el relanzamiento de Scotiabank Fútbol Club, plataforma del banco que busca promover el desarrollo de niños y niñas a través del deporte. (foto)(video)

Panamá.- Entrevista con Nicolás "Yuyu" Muñoz, jugador del Sporting San Miguelito, goleador histórico de Centroamérica y una de las novedades para el torneo Clausura 2022 de la LPF.

Colombia.- Partidos de la última jornada del Grupo B de la Copa América. (foto)

El Salvador.- Continúa la incertidumbre en el fútbol salvadoreño tras el allanamiento por parte de Fiscalía y la Policía a las instalaciones de la Federación Salvadoreña de Fútbol como parte de una investigación por lavado de dinero. EFE

