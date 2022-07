Agenda Informativa América Audiovisual para el 21 de julio de 2022

- Washington (EE.UU.).- El comité legislativo que investiga el asalto del 6 de enero de 2021 al Capitolio de EE.UU. se centrará este jueves en Washington en lo que sucedió en la Casa Blanca ese día, en un intento por demostrar que el entonces presidente, Donald Trump, no hizo nada para detener la protesta violenta.

- Nueva York (EE.UU.).- Visita de trabajo de la vicepresidenta segunda del gobierno de España, Yolanda Díaz, a Estados Unidos.

- Los Ángeles (EE.UU.).- La secuela de "Game of Thrones", la serie de "The Lord of the Rings" y las novedades de Marvel son los platos fuertes de la Comic-Con, la cita más importante de la industria del entretenimiento que vuelve al formato presencial tras un parón de dos años.

- Los Ángeles (EE.UU.).- Cinco años después del éxito de "Get Out", el filme de Jordan Peele que reinventó el género de terror, el director busca agrandar su legado con "Nope", una cinta sobre la amenaza OVNI con toques de humor absurdo que se ha convertido en su proyecto más ambicioso. (audio)

- Miami (EE.UU.).- Cuando la serie "Santa Evita" se estrene el próximo 26 de julio, muchos se sorprenderán al ver en la piel de la icónica primera dama argentina a Natalia Oreiro. Al menos es lo que piensa la actriz uruguaya, para quien es muy claro "el poder que tiene la figura de Eva Perón en el mundo".

- San Juan (Puerto Rico).- Los Premios Juventud, que concede anualmente la cadena Univisión para distinguir a figuras del mundo del entretenimiento, se celebran por primera vez en Puerto Rico con la actuación de grandes estrellas, como el colombiano J Balvin, quien encabeza las nominaciones junto con su compatriota Karol G.

- San Juan (Puerto Rico).- Ricky Martin comparece ante el Tribunal de Primera Instancia de San Juan sobre una orden de protección en su contra, después de que su sobrino Dennis Yadiel Sánchez lo demandara por violencia doméstica, una acusación que el cantante califica de "falsa".

- Ciudad de México (México).- Protesta por el desabasto de medicamentos para enfermedades crónicas en el sistema público de salud.

- Ciudad de México (México).- Migrantes varados en la fronteriza Ciudad Juárez afrontan obstáculos por no hablar español.

- Tegucigalpa (Honduras).- Entrevista con la exdiputada española trans y activista Carla Antonelli sobre la lucha del colectivo LGTBI.

- Ciudad de Panamá (Panamá).- Panamá vive unas protestas sociales consideradas las mayores en décadas, para exigir al Gobierno una rebaja del costo de la vida y una lucha frontal contra la corrupción, considerada la madre de todos los males de este país de 4,2 millones de habitantes y uno de los más desiguales del mundo.

- Bogotá (Colombia).- Inauguración del Centro de Tratamiento e Investigación sobre Cáncer Luis Carlos Sarmiento Angulo, un moderno complejo hospitalario.

- Caracas (Venezuela).- En una plaza de Caracas, el diputado Franklyn Duarte y su familia vieron que dos hombres se tomaron de la mano y se besaron. El parlamentario, indignado, se fue de allí con sus hijos menores, pensando que si esto ocurre ahora, al aprobarse una ley que favorezca a la comunidad LGBTI+ en Venezuela, "andarán desnudos".

- Yasuní (Ecuador).- En el frondoso corazón del Parque Nacional Yasuní, de Ecuador, el delfín rosado del Amazonas encontró un santuario natural para refugiarse de su propio mito, ése que ha puesto a este cetáceo de agua dulce en peligro de extinción por ser una codiciada presa de caza para atraer el amor y, a la vez, servir de carnada.

- Recife (Brasil).- El expresidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva cierra este jueves una gira por su estado natal, Pernambuco, uno de sus bastiones políticos, coincidiendo con su designación oficial como candidato para las elecciones de octubre. (audio)

- Santiago de Chile (Chile) - El exjugador del Barcelona Carles Puyol lidera el relanzamiento de Scotiabank Fútbol Club, plataforma del banco de origen canadiense que busca promover el desarrollo de niños y niñas a través del deporte, y ofrece una conferencia de prensa.

- Santiago de Chile (Chile).- La repostería chilena atraviesa su momento más "dulce", con dos importantes distinciones en menos de un mes: Camila Fiol, figura en la prestigiosa "50 Next Class of 2022", que agrupa a las jóvenes promesas de la gastronomía, mientras que el equipo chileno "La Roja Dulce" se ha coronado como la mejor repostería de América.

- Buenos Aires (Argentina).- El poderoso sector agropecuario argentino celebra, tras tres años de parón por la pandemia, la Exposición de Ganadería, Agricultura e Industria Internacional, conocida popularmente como La Rural, la principal cita del campo cuya 134 edición es la primera con Alberto Fernández como presidente y se produce en un contexto de fuertes tensiones con el Gobierno.

- Buenos Aires (Argentina).- El presidente de Argentina, Alberto Fernández, participa de en la sesión plenaria de la LX Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur y Estados Asociados.

Por primera vez en más de setenta años, el parque natural argentino de los Esteros del Iberá ha visto nacer a yaguaretés (jaguares) silvestres en libertad, después de que Arami, liberada en 2021 tras un proceso de reintroducción de la especie, haya dado a luz a dos cachorros que ya se pueden observar en imágenes en video difundidas por la Fundación Rewilding. EFE

Mesa de Edición América

(57 601) 3214855 Ext.107

tvefebogota@efe.com

mbv/mf