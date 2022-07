Luiz Henrique: "Trabajé mucho para jugar en este gran club"

Sevilla, 20 jul. El extremo zurdo brasileño Luiz Henrique André Rosa da Silva ha declarado este miércoles, en su presentación como futbolista del Betis, que ha trabajado "mucho para jugar a Europa" y, por eso, ha dado "gracias a Dios por poder estar en un gran club".

"Me gustaría agradecer al presidente (Ángel Haro) y a Antonio Cordón (director deportivo) por creer en mí, por creer en mi fútbol. Estoy loco por que empiece la temporada, por conocer a la afición del Betis. Me han hablado mucho de la afición, desde que llegué me dijeron que eran apasionados", ha añadido Luiz Henrique en rueda de prensa.

El atacante carioca, que agradeció la "ayuda de los compañeros para la integración", señaló que el "primer partido" amistoso disputado con la camiseta bética "ha sido muy bueno" y pudo demostrar "tranquilidad para jugar al nivel de Europa", la que le infundió el chileno Manuel Pellegrini, "un entrenador con mucha experiencia".

Para Luiz Henrique, "uno de los principales motivos" para firmar con el Betis "fue la historia de este equipo", por donde "han pasado grandes jugadores" como su compatriota Denilson de Oliveira, quien le contó "muchas cosas buenas sobre este club, que iba a encontrar buenas personas, buenos compañeros" en una ciudad en la que "a los brasileños siempre les exigen goles y asistencias".

Ángel Haro, presidente del Betis, ha puesto "este fichaje" como "ejemplo de trabajo bien hecho de la dirección deportiva", ya que se ha concretado después de "mucho seguimiento, muchas visualizaciones y mucho trabajo de campo" para contratar a un jugador que "en Sudamérica, estaba muy valorado por los grandes de Europa".

El director deportivo bético, Antonio Cordón, ratificó que la llegada de Luiz Henrique "es consecuencia de" la labor "de un equipo de trabajo que lo conoce desde joven" y tiene el convencimiento de que tras "su irrupción en Fluminense, jugando cien partidos como profesional", va "a ser un jugador muy especial".

Cordón cree que el refuerzo bético estaba destinado "a triunfar allá donde estuviera y se mostró "contento por el esfuerzo de la junta directiva porque es un jugador muy cotizado" por quien el Betis se ha "adelantado al proceso" de reclutamiento "de otros clubes".

Luiz Henrique, por cuya transferencia ha pagado el Betis 13 millones de euros al Fluminense de Río de Janeiro, ha firmado un contrato con la entidad verdiblanca por las próximas seis temporadas, hasta el 30 de junio de 2028, con una cláusula de rescisión unilateral de 100 millones.