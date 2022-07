Gronkowski dice que disfruta grabar comerciales por lo que no volverá a NFL

Redacción Deportes, 20 jul. El ala cerrada, campeón cuatro veces del Super Bowl, Rob Gronkowski, quien se retiró de la NFL en junio pasado, afirmó este miércoles que goza grabar comerciales para la televisión, por lo que no volverá a la NFL.

"No volvería al fútbol. Estoy listo para esta nueva etapa. Disfruto lo que hago y disfruto tratando de encontrar lo que realmente quiero hacer. Fue mi decisión parar, definitivamente era hora; simplemente se sintió bien", explicó Gronkowski.

El cinco veces seleccionado al Pro Bowl anunció su retiro de la liga el 21 de junio luego de jugar nueve temporadas para los New England Patriots con los que ganó los Super Bowls XLIX, LI y LIII, y dos con los Tampa Bay Buccaneer con los que obtuvo la edición LV.

Tras dejar al fútbol se ha dedicado a ser protagonista en varios comerciales para la televisión, una actividad que subrayó le satisface porque no le representa presión para mantenerse en forma, algo que sí tenía en la liga.

"No tengo que estar en buena forma en absoluto, tengo gente que me da de comer y si soy lento, soy lento. No importa si soy rápido o no. Así que es maravilloso", reconoció el considerado uno de los mejores jugadores en la historia de la NFL en su posición.

A lo largo de su carrera Gronkowski acumuló 621 recepciones, 9.286 yardas y 92 anotaciones. Formó una pareja letal contra las defensivas al lado del quarterback Tom Brady, números que presumió lo dejaron satisfecho sin nada por demostrar.

"Me siento muy bien porque cada vez que salí al campo dejé todo lo que tenía, igual en las prácticas; incluso si no me sentía bien di todo lo que tenía cada vez. Así que no miro hacia atrás deseando algo que me faltara. Definitivamente me siento realizado".

Ante las especulaciones sobre un posible retorno, la semana pasada Gronkowski aclaró que su decisión es tan definitiva que incluso si lo llamara su amigo Tom Brady para invitarlo a jugar otra temporada en los Bucs se negaría.

"Respondería, obviamente. Le respondería al mejor quarterback de todos los tiempos y le preguntaría cómo está y le diría que yo estoy bien, pero no volvería al fútbol; amo el juego y estoy bendecido por todas las oportunidades que me dio", zanjó. EFE

as/gb/car