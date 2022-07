Española Gallego y colombiana González avanzan a semifinales de 400 metros vallas

La joven Sara Gallego, con la mejor marca española en un Mundial de atletismo, y la colombiana Melissa González avanzaron el martes a las semifinales de los 400 metros vallas de Eugene-2022, donde estarán las favoritas incluida la superestrella Sydney McLaughlin.

Gallego, de 21 años, concluyó en el tercer lugar de la primera serie con un tiempo de 55.09 segundos, la mejor marca mundialista de una española por delante de los 55.49 de Miriam Alonso.

"Me he sentido bien, he tenido buenas sensaciones", se felicitó Gallego. "Quizás al principio de la carrera me he pasado de velocidad porque he visto que estaba a la par de Sydney (McLaughlin) y me he dicho: 'Relájate, que queda mucha carrera".

"Tengo mucha confianza en mí misma y creo que puedo estar en la élite", asegura la actual plusmarquista española.

Por su parte la colombiana Melissa González, de 28 años, avanzó a las semifinales del miércoles al concluir en cuarto lugar de su serie con 56.24 en el Hayward Field de Eugene.

La panameña Gianna Woodruff, séptima clasificada en Tokio-2020, también sacó el boleto con 55.21.

En cuanto a las favoritas, la estadounidense Sydney McLaughlin, una de las grandes estrellas del atletismo mundial, se estrenó con una cómoda victoria en su serie con 53.95.

En junio de 2021, McLaughlin batió en esta misma pista el récord mundial de la disciplina (51.41 segundos).

La vallista de Nueva Jersey tendrá como principales rivales en Eugene a su compatriota Dalilah Muhammad, la defensora del oro logrado en la pasada edición de Doha-2019, y la neerlandesa Femke Bol.

Este martes, Muhammad se impuso en su serie con un tiempo de 54.45 y Bol en la suya con 53.90, el mejor tiempo de la clasificación.

