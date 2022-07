El "Quinto Suyo", la nación migrante de Perú que escribe desde España

Madrid, 20 jul. Dos peruanas ganaron el Concurso de Testimonio de la Inmigración "Quinto Suyo", convocado por la embajada de Perú en Madrid, de entre cerca de un centenar de historias de migrantes peruanos en España que recogen la superación y las conexiones entre ambos países.

El embajador peruano en Madrid, Óscar Maúrta de Romaña, entregó anoche el primer premio a Carmen Escobar Velarde y Adriana Moya Carrasco en el Instituto Cervantes de Madrid.

El nombre "Quinto Suyo" hace referencia a la comunidad peruana que se extiende más allá del territorio de este país, a los peruanos que residen en el extranjero, ya que en tiempos de los Incas, la región del Perú se dividía para usos administrativos en cuatro regiones o "suyos", según los cuatro puntos cardinales.

"Estos testimonios son una muestra de afecto hacia España, que alberga a más de trescientos mil compatriotas y donde continuamos construyendo caminos para el bienestar de nuestras familias. Los relatos reflejan la herencia hispana común, los vínculos entre peruanos y españoles que se fortalecen día a día", explicó el embajador en la entrega de los premios.

Romaña aseguró que "el cariño por la patria" se hace mayor "cuando estamos lejos de la tierra que nos vio nacer" y que estos relatos son una "inspiración" para "construir puentes" que favorezcan "la cultura del reencuentro".

La ganadora del segundo premio, María Elvira Núñez Muñoz, contó en declaraciones a Efe que lleva dieciséis años viviendo en España y su testimonio, "Sueño con volver", resume "los grandes momentos" de su vida desde que llegó a ese país.

"Este premio es un impulso porque, gracias a esto, he podido retomar mi pasión. Yo era profesora en Perú y escribía, tengo un premio nacional de educación que gané en 1999 y fui premiada por la Biblioteca Nacional del Perú en literatura infantil", apuntó Núñez Muñoz.

A lo largo de su relato, la profesora explica cómo vino a vivir desde su ciudad natal, Jaén, en Perú, hasta la ciudad de Jaén en España por amor, y cuenta la "transformación" de su historia y el maltrato que sufrió por parte de su pareja.

"Él empezó a tratarme mal, a encerrarme, a prohibirme que trabajara, a decir cómo vestirme, que me quitara los zapatos altos. Tenía una vigilancia feroz conmigo, como un ave de presa que no me soltaba, me volví completamente dependiente de él y llegó al punto de intentar matarme", relató.

En la entrega de premios también participaron Eduardo González Viaña, catedrático agregado de la embajada del Perú, y Elena Zurrón Rodríguez, doctora en Filosofía y Letras por la Universidad de Alicante, quien definió los testimonios como una forma de "dar voz a los sin voz".

"Poder contar estas historias es un desahogo, y al leer todos los testimonios nos dimos cuenta de la profundidad, la emotividad, el sentimiento y la belleza de los relatos", afirmó Zurrón, quien explicó que "es muy difícil evaluar una inmigración tan diversa (...), son unas realidades muy duras".

Durante la entrega de premios participó el grupo musical "Los Pallos", de la ciudad de Santiago de Chuco, tierra natal de César Vallejo, uno de los poetas peruanos más importantes del siglo XX. EFE

pul/ma/cg