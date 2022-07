El Nasdaq sube por los valores de crecimiento tras las optimistas previsiones de Netflix

Por Shreyashi Sanyal

20 jul (Reuters) - El Nasdaq subía el miércoles después de que una previsión optimista de Netflix se sumó a los resultados alentadores del segundo trimestre de empresas estadounidenses, en un contexto de temor a una recesión debido a los esfuerzos de la Reserva Federal por controlar la creciente inflación.

* A las 1445 GMT, el Promedio Industrial Dow Jones bajaba 8,98 puntos, o un 0,03%, a 31.818,55 unidades, mientras que el S&P 500 avanzaba 10,76 puntos, o un 0,27%, a 3.947,45 unidades y el Nasdaq ganaba 117,235 puntos, o un 1,00%, a 11.830,382 unidades.

* Las acciones de Netflix Inc. ganaban un 3% después de que la empresa predijo que volvería sumar clientes durante el tercer trimestre, pese a que registró una caída de 1 millón de suscriptores en el segundo trimestre, aun así, menos de lo previsto.

* La previsión del proveedor de servicios de streaming ayudó a que otros valores de alto crecimiento ampliaran sus ganancias. Las acciones de Apple Inc, Amazon.com Inc, Microsoft Corp y Meta Platforms Inc ganaban entre un 0,3% y un 2%.

* "En este momento, los inversores parecen más dispuestos a recompensar que a castigar porque ya hay mucho pesimismo entre los operadores", dijo Steve Sosnick, estratega jefe de Interactive Brokers.

* "Hemos estado vendiendo el rumor. Si las empresas pueden sacar algunos resultados decentes, eso podría hacer que la gente esté más dispuesta a comprar que a vender", agregó.

* La acción del fabricante de vehículos eléctricos Tesla Inc bajaba un 0,3% antes de que presente sus resultados tras el cierre del mercado.

* Los analistas esperan que la ganancia agregada interanual de las empresas del S&P 500 crezca un 5,9% en esta temporada, menos que la estimación del 6,8% al comienzo del trimestre, según datos de Refinitiv.

* La inflación galopante llevó inicialmente a los mercados a prever una subida de las tasas de interés de 100 puntos básicos en la próxima reunión de la Reserva Federal, hasta que algunas autoridades señalaron un aumento de 75 puntos básicos. (Reporte de Shreyashi Sanyal y Aniruddha Ghosh en Bengaluru Editado en español por Javier López de Lérida)