Díaz "conecta" con Bernie Sanders tanto como lo hizo con el papa

Washington, 20 jul. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo del Gobierno español, Yolanda Díaz, confesó este miércoles en Washington haber conectado con el senador progresista Bernie Sanders en la misma medida en la que lo hizo, en su momento, con el papa, por tener también con ambos "agendas comunes".

La protección de los derechos de los trabajadores y la necesidad de impulsar el sindicalismo en Estados Unidos centraron buena parte de la agenda del primer día de la visita de Díaz a Estados Unidos, que continuará en Nueva York y se prolonga hasta el viernes.

Esos temas también los trató en un contexto más oficial con el secretario de Trabajo estadounidense, Martin Walsh.

La ministra compareció junto a Walsh en una rueda de prensa en el Departamento de Trabajo para explicar el memorándum de entendimiento firmado por ambos y hablar, entre otras cuestiones, de las dificultades de los trabajadores para proteger sus derechos y de la necesidad de promover los sindicatos, un objetivo que el representante de la Administración de Joe Biden dijo compartir.

Pero fue la reunión previa con Sanders, uno de los senadores más progresistas, sobre la que Díaz expresó su mayor entusiasmo.

"Desde que soy ministra he tenido reuniones importantes en este tiempo, una de ellas fue con el papa. En la que he tenido con el señor Sanders me ha pasado lo mismo, no sólo por la conexión personal que creo que hemos tenido, sino por una vocación compartida en agendas comunes", dijo la vicepresidenta segunda.

Habló así de una "empatía singular" entre ambos y de cómo coincidieron en la necesidad de "ensanchar la democracia desde el trabajo decente" y promover "el cambio climático y los derechos humanos".

"La agenda democrática del señor Sanders es muy próxima al proyecto en el que estoy inmersa", apuntó la ministra, quien hace tan sólo unos días presentaba Sumar, el proyecto político que lidera y con el que se espera que aspire a la Presidencia del Gobierno de España cuando haya elecciones.

Por eso, aseguró, el veterano senador y la ministra quedaron en reunirse pronto de nuevo para hablar de objetivos comunes, como el de acabar con la desafección ciudadana provocada sobre todo por la desigualdad y de otras cuestiones como la necesidad de promover "derechos fundamentales" como la educación o la sanidad.

Defender, en suma, "una nueva democracia que siempre está en riesgo y ahora más en riesgo que nunca", subrayó la ministra, quien después, en una conversación informal con los periodistas, reconoció haber hablado con Sanders sobre la situación política en Estados Unidos y el riesgo de que el expresidente Donald Trump (2017-2021) vuelva a presentarse a las elecciones.

Esta tarde Díaz se reúne con la congresista demócrata Ilhan Omar y con el senador Ben Ray Luján, en una jornada que piensa acabar con un encuentro informal con la comunidad española en Washington.

En la rueda de prensa, la ministra apuntó que ha centrado buena parte de su agenda de Estados Unidos en el sindicalismo. Mañana por ejemplo se reúne en Nueva York con los cofundadores del sindicato Amazon Labour Union, Chris Smalls y Derrick Palmer.

Defendió este encuentro porque como dijo haber hablado con Sanders y Walsh es necesario "fortalecer el sindicalismo porque ensancha y engrandece las democracias".

"No puede haber democracias fuertes sin los trabajadores dentro y sin organizaciones colectivas que defiendan los derechos de la gran parte de las sociedades contemporáneas", sentenció.

De ahí su "interés fundamental" por conocer los esfuerzos que se están haciendo por promover el sindicalismo en EE.UU., que tiene "dificultades extremas", aunque también reconoció la labor de la Administración de Biden por mejorar este aspecto.