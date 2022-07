Wall Street sube al ritmo de las ganancias empresariales

Por Shreyashi Sanyal

19 jul (Reuters) - Los principales índices de Wall Street subían el martes al acelerarse la temporada de resultados, con los inversores vigilando de cerca el impacto de una mayor inflación en la demanda y de la fortaleza del dólar en las ganancias.

* A las 1415 GMT, el Promedio Industrial Dow Jones subía 373,81 puntos, o un 1,20 por ciento, a 31.446,33 unidades, mientras que el S&P 500 avanzaba 48,93 puntos, o un 1,28 por ciento, a 3.879,78 unidades. El Nasdaq ganaba 154,233 puntos, o un 1,36 por ciento, a 11.514,281 unidades.

* Los 11 principales índices sectoriales del S&P 500 subían y al menos seis de ellos sumaban más de un 1% cada uno

* La subida de la moneda estadounidense llevó a la farmacéutica Johnson & Johnson a recortar su previsión de beneficios anuales ajustados y a IBM Corp a advertir de un golpe de casi 3.500 millones de dólares.

* Las acciones de IBM bajaban un 7%, mientras que las de J&J subían un 0,3% al superar las expectativas de ganancias trimestrales.

* Las acciones de Apple intentaron una remontada, ganando un 0,2% después de bajar un 2% en la sesión anterior, cuando un informe dijo que la compañía planeaba ralentizar la contratación y el crecimiento del gasto el próximo año.

* Otros valores de alto crecimiento como Tesla Inc, Microsoft Corp, Meta Platforms Inc y Amazon.com Inc también cotizaban al alza.

* En la temporada de resultados del segundo trimestre, los analistas esperan que la ganancia agregada interanual del S&P 500 crezca un 6%, menos que el 6,8% que estimaban al inicio del trimestre, según datos de Refinitiv.

* El aumento de la inflación había llevado inicialmente a los mercados a prever una subida de las tasas de interés de 100 puntos básicos en la reunión de la Reserva Federal de este mes, hasta que algunos responsables de la política monetaria señalaron un aumento de 75 puntos básicos.

(Reporte de Shreyashi Sanyal y Aniruddha Ghosh en Bengaluru; Editado en Español por Javier López de Lérida)