Ucrania intentará congelar pagos de deuda externa por dos años

(Bloomberg) -- El Gobierno de Ucrania intentará congelar por dos años los pagos de bono extranjeros para conservar sus reservas de moneda fuerte en medio de la invasión de Rusia, según personas familiarizadas con las discusiones.

La forma final del esperado decreto, que fue informado primero por el cable de noticias Ekonomichna Pravda el martes, podría cambiar antes de la aprobación por parte del comité de presupuesto del Parlamento, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas. El Gobierno probablemente se dirigirá a los tenedores de bonos el miércoles, señalaron.

Las autoridades ucranianas han estado evaluando la posibilidad de una reestructuración de deuda a medida que se agotan las opciones de financiación del país. La medida podría ahorrar US$3.000 millones en costos de rescate de deuda durante dos años, y más con pagos de intereses, según cálculos de Bloomberg.

La deuda externa en circulación asciende a cerca de US$25.000 millones, y los bonos en dólares de Ucrania con vencimiento en 2033 cotizan a alrededor de 17 centavos por dólar, frente a los cerca de 25 centavos de fines del mes pasado y los más de 80 centavos antes de la invasión de Rusia en febrero.

El ministro de Finanzas, Sergii Marchenko, no respondió a las solicitudes de comentarios por mensaje de texto y teléfono sobre el congelamiento del pago de la deuda externa.

El soberano ha dependido principalmente de la ayuda extranjera y el financiamiento del banco central para respaldar su presupuesto, incluido el gasto militar, y ha agotado las reservas de divisas. El emisor con calificación de grado especulativo reestructuró sus bonos en 2015, luego de que Rusia anexara la península de Crimea y avivara el conflicto militar en las regiones industriales del este de Ucrania.

El acuerdo de reestructuración de la deuda de Ucrania de US$18.000 millones de hace siete años incluyó una amortización del 20% del valor nominal de los bonos, mayores pagos de intereses promedio y valores vinculados al crecimiento económico. En virtud de este acuerdo, el Gobierno de Kiev emitió los llamados certificados de garantía del PIB, una especie de instrumento de recuperación de valor que prometía ingresos a los tenedores en caso de que la economía de Ucrania superara ciertos umbrales.

