Temperatura en el Reino Unido alcanza récord de más de 40 °C

(Bloomberg) -- Las temperaturas en el Reino Unido superaron por primera vez los 40 grados centígrados, mientras una ola de calor potencialmente mortal se acerca a su punto álgido el martes.

La temperatura en el aeropuerto londinense de Heathrow alcanzó los 40,2 °C alrededor de las 12:50 p.m., según un registro provisional publicada por la Oficina Meteorológica del Reino Unido. Las temperaturas en Inglaterra están batiendo el récord anterior de 38,7 °C establecido en el Jardín Botánico de Cambridge en 2019.

El calor abrasador en el Reino Unido ha interrumpido los viajes en tren, ya que el clima normalmente templado del país no está preparado para lidiar con temperaturas extremas. A medida que el uso de combustibles fósiles siga calentando el planeta, este tipo de calor será cada vez más habitual.

“Esta es la tendencia que estamos viendo: se están rompiendo récords de temperatura”, dijo Eunice Lo, investigadora asociada sénior de la Universidad de Bristol. “Esperamos que se rompan más en el futuro debido al cambio climático”.

El día más caluroso del país sigue a la noche más cálida. La Oficina Meteorológica informó previamente que el Reino Unido registró la temperatura nocturna más alta de la historia, cuando los termómetros no bajaron de los 25 °C en algunos lugares. Eso superó el récord anterior de 23,9 °C, registrado en Brighton el 3 de agosto de 1990.

Las temperaturas deberían comenzar a disminuir el martes a medida que el tiempo más fresco se desplace desde el oeste. El mayor alivio debería producirse el miércoles por la noche, cuando las temperaturas desciendan hasta los 20 grados centígrados, alrededor del promedio de la temporada.

Nota Original:

UK Temperature Hits Record Over 40°C as Heat Wave Nears Peak (1)

More stories like this are available on bloomberg.com

©2022 Bloomberg L.P.