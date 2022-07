Panahi cumple los seis años de prisión pendientes desde 2010, dice Irán

Teherán, 19 jul. El Poder Judicial de Irán informó este martes de que el destacado cineasta iraní Jafar Panahi, arrestado la semana pasada, cumple actualmente los seis años de prisión que quedaban pendientes desde que fue condenado en 2010.

El portavoz del Poder Judicial iraní, Masud Setayeshí, explicó que Panahi en 2010 fue condenado a "seis años de prisión", por lo que la semana pasada fue llevado a la prisión de Evin para cumplir con ello.

En diciembre de 2010, tras las protestas antigubernamentales del 2009, Panahi fue condenado a seis años de prisión y se le prohibió realizar películas, escribir guiones, viajar al extranjero y dar entrevistas a medios de comunicación locales o extranjeros, según explicó su abogada entonces, pero fue puesto en libertad unos dos meses más tarde, bajo una fianza de 200.000 dólares.

Setayeshí detalló hoy que los seis años de prisión de Panahi "son vinculantes" e incluyen sus condenas de "cinco años, por reunión y colusión contra la seguridad nacional y un año por propaganda contra el sistema" de la República Islámica de Irán.

Panahi fue arrestado el 11 de julio, cuando estaba frente a la oficina del fiscal de Teherán junto a otros cineastas para hacer el seguimiento por al arresto de otros dos compañeros, Mohamad Rasoulof y Mostafa Ale Ahmad, que fueron detenidos días antes.

El 10 de julio, un día antes de su detención, Panahi había publicado en su cuenta de Instagram un comunicado firmado por 334 cineastas iraníes, en el que condena "la constante represión" de artistas y profesionales del cine independiente y exige "la liberación inmediata e incondicional" de Rasoulof y Ale Ahmad, que han sido "trasladados a un lugar anónimo".

Las autoridades judiciales de Irán, hasta hoy no habían explicado el motivo del arresto de Panahi, ni tampoco han explicado porqué fueron arrestados Rasoulof y Ale Ahmad.

Rasoulof, ganador del Oso de Oro con "There is no Evil" en 2020 y Ale Ahmad, junto a un grupo de actores, firmaron el pasado 29 de mayo un comunicado titulado "Depón tu arma", en el que pedían a las fuerzas de seguridad dejar sus armas.

Entre los numerosos y prestigiosos premios de una extraordinaria carrera internacional, Panahi ganó en 2015 el Oso de Oro de Berlin con "Taxi", y el mejor guión en Cannes por su película "Three Faces" en 2018. EFE

