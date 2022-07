Omara Portuondo: Lo hecho en el mandato Obama por Cuba "lo han quitado"

Por Baldo Cortón

Murcia (España), 19 jul. La diva del Buena Vista Social Club Omara Portuondo dijo este martes a Efe que todo lo que se hizo en el mandato de Barack Obama por Cuba "lo han quitado" y Joe Biden no ha hecho casi nada por la isla desde que gobierna.

La también conocida como "la novia del feeling" es contundente a la hora de responder a la pregunta de cómo percibe la relación del país vecino con la isla y si ello ha afectado a la vida diaria de sus compatriotas.

Portuondo (La Habana, 1930) opina que "a Estados Unidos no le importa Cuba para nada, así que no ha cambiado nada y todo lo que hizo Obama lo han quitado. Biden no ha hecho casi nada en Cuba".

La crisis se debe "al bloqueo que Estados Unidos nos sigue imponiendo injustamente", si bien reconoce que "deben cambiar algunas de las ideas en Cuba que ya no funcionan, pero lo que más daño nos hace es el bloqueo".

DESPEDIDA EN EUROPA

A sus 91 años sigue de gira y esta noche inicia en el festival La Mar de Músicas en la ciudad española de Cartagena (este) una despedida por toda Europa. Según ha anunciado, cuando termine el tour europeo solo actuará en Cuba o en países cercanos.

De su paso por Buena Vista Social Club (BVSC) tiene muchos recuerdos, pero sin duda el haber podido estar al lado de Francisco Repilado (Compay Segundo) es uno de los que más le agradan, porque "era una persona simpática y muy normal, como se suele decir, tenía chispa".

La casualidad quiso que Omara Portuondo y su banda grabasen en 1996 en una de las salas de los míticos EGREM de La Habana al mismo tiempo que lo hacía BVSC y, mientras cantaba "Veinte años", Ry Cooder decidió grabarle la toma que pasó a formar parte del disco.

Omara suele recordar en sus entrevistas las penurias que sufrió en su niñez, que cree que le ayudaron a ser quien es, una cantante admirada: "claro que sí, hay muchos artistas en el mundo que le ha pasado lo mismo, así que pienso que es una prueba que te pone la vida, que te da enseñanza".

SUS RECUERDOS

Llegó a estar en el mítico club Tropicana del que suele contar muchas anécdotas. Omara había visto ensayar a su hermana Haydée allí tan a menudo que se sabía todos los pasos, así que en 1945 le pidieron que ocupara un lugar de bailarina que había quedado libre.

"Se respiraba un ambiente de trabajo y de compañerismo. Por allí pasaron los artistas más importantes del mundo. Tuvimos el privilegio de trabajar con Nat King Cole, Tony Bennett y Benny More, y otros artistas cubanos como Bola de nieve o Rita Montaner", recuerda.

Cuenta que el secreto de su longevidad, además de las galletas con agua y azúcar moreno que tomó en los años 30, ha sido la natación que practicó muy a menudo.

Debutó en solitario con el álbum "Magia negra", de 1959, en el que cruza música cubana y jazz. En 2009 ganó el Grammy Latino en la categoría Mejor Álbum Tropical Contemporáneo y en medio de la pandemia se produjo el lanzamiento de su álbum "Mariposas".

Entre las recientes colaboraciones en las que participó destacan en 2017 "Échame a mi la culpa", con Julio Iglesias; en 2020 "Lágrimas Negras", con Raphael; en 2021 "Horizontes de Niebla", con Rozalén, y en 2022 "Te Venero", con C. Tangana en el álbum "El Madrileño". EFE

