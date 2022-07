Michel defiende un nuevo paradigma UE-África ante la influencia rusa

Johannesburgo, 19 jul. El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, abogó hoy por la construcción de un "nuevo paradigma" para la relación entre Europa y África, basado en la comprensión y el "respeto mutuo", en un momento en el que la expansión de la influencia rusa juega un papel crucial en el continente.

"Hace falta escucharse, dialogar, negociar, quizás encontrar compromisos inteligentes", dijo Michel a la prensa extranjera durante una visita a Johannesburgo, tras afirmar que pese a las "tácticas" desarrolladas por Rusia para crear "narrativas" antieuropeas en el continente africano, él ve el vaso "medio lleno" y es optimista respecto a las relaciones entre África y la Unión Europea (UE).

"En comparación con hace unos años, yo no siento que haya una mayor fricción entre Europa y África, al contrario. Creo que hay una meta común de mejorar el entendimiento mutuo y confianza", aseguró.

El presidente del Consejo Europeo se expresó así tras haber visitado Zambia la pasada semana para participar en una reunión de coordinación de la Unión Africana (UA) y de proseguir este lunes su viaje con una parada de dos días en Sudáfrica, país que considera un "socio estratégico" para la UE.

Michel afirmó que las bases para un nuevo "paradigma" de relación entre los dos bloques están puestas desde la cumbre celebrada en Bruselas en febrero pasado y explicó que, en este viaje, su tarea se centró en profundizar en esas oportunidades de cooperación, especialmente en asuntos como la seguridad o la crisis alimentaria causada por la guerra en Ucrania.

Así, el ex primer ministro belga explicó a los líderes africanos propuestas para mitigar la crisis, como la apertura de nuevas rutas para los productos agrícolas ucranianos a través de Polonia, Bulgaria y el Mar Negro.

Respecto a la posición de no condena de la guerra en Ucrania de muchas naciones africanas y los efectos de la "propaganda" rusa en el continente -estrategia que, según Michel, no es "nueva"-, el dirigente europeo afirmó que el papel de la UE no es intentar un cambio de opinión de los países africanos, sino de "explicar" la postura del bloque y del G7 (grupo de países más industrializados del mundo).

"Siento que estamos haciendo progresos. Creo que más y más líderes africanos entienden nuestra posición, la posición de la Unión Europea y del G7", recalcó, en especial a la vista de los grandes lazos históricos que muchos de esas naciones tienen con Rusia.

En Sudáfrica, Michel participó en actividades conmemorativas del Día Internacional de Nelson Mandela (18 de julio) y este martes se reunió con el presidente del país, Cyril Ramaphosa.

Con Ramaphosa, además de sobre la crisis alimentaria, conversó sobre temas como los grandes avances logrados en el comercio bilateral en los últimos años o la situación de inseguridad en el norte de Mozambique debido a la actuación del grupo terrorista Al Sunnah wa Jamaah (ASWJ), más conocido localmente como Al Shabab (que no guarda relación con el grupo homónimo de Somalia).EFE

