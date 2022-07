Martes, 19 de julio de 2022 (22.00 GMT)

UCRANIA GUERRA SITUACIÓN

Ucrania prosigue purga en servicio secreto ante infiltración rusa en el poder

Moscú/Leópolis. El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, prosiguió hoy con las destituciones en el servicio secreto del país dentro de su lucha contra la penetración rusa en las estructuras del poder, un esfuerzo que incluyó la destitución formal este martes por parte del Parlamento de dos estrechos colaboradores. Los dos primeros altos cargos en caer fueron la fiscal general, Iryna Venedíktova, y el jefe del Servicio de Seguridad de Ucrania, (SBU), Iván Bakánov, cuyo cese fue aprobado hoy oficialmente por la Rada Suprema (Parlamento) tras decidir Zelenski la víspera apartarlos de sus puestos al detectarse cientos de casos de traición y colaboracionismo en sus respectivos departamentos.

UCRANIA GUERRA EEUU

EEUU amenaza con más sanciones si Rusia sigue anexionando territorio ucranio

Washinton,. Estados Unidos amenazó este martes a Rusia con sanciones adicionales y más severas si continúa con su plan de anexionarse ilegalmente territorio ucranio, aseguró el coordinador de comunicaciones del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby. "Si Rusia sigue adelante con sus planes de anexión vamos a responder con rapidez y severidad, al unísono con nuestros aliados y socios", apuntó Kirby en una rueda de prensa en la Casa Blanca.

COLOMBIA JUSTICIA

Militares colombianos dicen que daban "cara de legalidad" a falsos positivos

Valledupar (Colombia). Militares, algunos de alta graduación y que pertenecieron al Batallón La Popa, reconocieron públicamente este martes y frente a familiares de las víctimas que ordenaron a subalternos asesinar a campesinos e indígenas del norte de Colombia a los que hicieron pasar como guerrilleros muertos en combate en complicidad con grupos de autodefensas. "En el teatro de operaciones se hacían cosas totalmente distintas a las que figuraban en los papeles de las operaciones. A todos estos asesinatos obviamente se les daba la cara de legalidad", dijo el mayor retirado del Ejército Guillermo Gutiérrez Riveros, quien fue jefe de operaciones del Batallón La Popa.

EEUU TRÁFICO PERSONAS

EEUU deja a Cuba, Venezuela y Nicaragua en lista negra de tráfico de personas

Washington. El Gobierno de Estados Unidos mantuvo este martes a Cuba, Venezuela y Nicaragua en su "lista negra" de tráfico de personas al considerar que incumplen los estándares marcados por la ley estadounidense contra este fenómeno, que establece métodos para evitarlo y proteger a las víctimas. Así lo señala el Departamento de Estado en su Informe de Tráfico de Personas de 2022, donde revisa la situación a nivel mundial.

IBEROAMÉRICA MEDIOAMBIENTE

Iberoamérica reforzará su lucha contra el cambio climático

Santo Domingo. Iberoamérica se comprometió este martes a reforzar su lucha contra la crisis climática y a elaborar una carta ambiental consensuada que recoja las posturas comunes en su lucha contra este fenómeno, cuyos impactos cada vez afectan más a la región. Tras dos días reunidos en la capital de República Dominicana, que ejerce actualmente la presidencia pro témpore de la Conferencia Iberoamericana, los ministros de Medio Ambiente y Cambio Climático de la región asumieron una serie de compromisos en esta materia.

ECUADOR CÁRCELES

Machetes, cuchillos y armas de fuego en última masacre carcelaria de Ecuador

Quito. Machetes, cuchillos de grandes dimensiones y armas de fuego como un fusil de asalto y una pistola fueron halladas este martes en la cárcel de Santo Domingo de los Tsáchilas, en Ecuador, tras la última matanza entre reclusos ocurrida el lunes, donde al menos doce presos fueron asesinados. Las armas fueron decomisadas en un registro realizado por el Servicio Nacional de Atención Integral (SNAI) a personas privadas de libertad, el órgano encargado de la administración y custodia de las cárceles en Ecuador, según informó este martes en redes sociales.

NETFLIX RESULTADOS

Netflix perdió 1 millón de suscriptores en los últimos tres meses

Los Ángeles (EE.UU.). Netflix perdió casi un millón de suscriptores (970.000 cuentas) durante el segundo trimestre del año, según desveló la compañía en su último informe de resultados publicado este martes. El dato mejora las previsiones que la compañía hizo en las cuentas anteriores, que anticipaban la baja de hasta dos millones de usuarios tras perder, por primera vez en más de una década, 200.000 clientes en todo el mundo a principios de este año.

EUROPA CALOR OLA

Las altas temperaturas llegan al centro de Europa

Madrid. París y Londres sufren hoy picos de altas temperaturas, con los termómetros subiendo ya en Alemania, mientras el Gobierno de España, donde remite la ola de calor, ha confirmado que los incendios alimentados por las altas temperaturas han arrasado 70.000 hectáreas en lo que va de año. La cifra de fuegos en España en 2022 ya dobla la media de los siniestros registrados en el último decenio: 2 personas han muerto y 8.000 personas han sido evacuadas en las últimas fechas en 40 incendios, de los cuales más de la mitad siguen activos a esta hora con diferentes grados de gravedad.

GASTRONOMÍA PREMIOS LATINOAMÉRICA

La cocina latinoamericana se fortalece con 10 restaurantes entre los 50 Best

Redacción América. Latinoamérica continúa su reivindicación gastronómica en el mundo con su fuerte presencia en los premios World 50 Best Restaurants, fallados este lunes, en los que se destaca el papel de México, Perú y Brasil. El restaurante limeño Central, encabezado por los chefs Pía León y Virgilio Martínez, escaló tres puestos respecto al año pasado y ascendió al segundo lugar además de ser reconocido como The Best Restaurant in South America.EFE

