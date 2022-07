Martes, 19 de julio de 2022 (08.00 GMT)

UCRANIA GUERRA

Nueva jornada de bombardeos rusos en Donbás mientras Kiev contraataca

Leópolis (Ucrania). El Ejército ruso mantiene un día más su presión sobre la zona del Donbás, en el este de Ucrania, con continuos bombardeos, mientras las tropas ucranianas tratan de lanzar una contraofensiva para reconquistar zonas del sur ahora controladas por el Kremlin. Dentro del Donbás, y después de que los rusos se hicieran con prácticamente el control de la región de Lugansk, los ataques se centran en la vecina Donetsk, donde dos de sus poblaciones, sufren los mayores asedios: Siversk y Sloviansk.

ECUADOR CÁRCELES

Al menos 13 muertos y 2 heridos deja riña en una cárcel de Ecuador

Quito. Al menos 13 personas murieron y otras 2 resultados heridas en una riña entre reclusos de una cárcel de la ciudad de Santo Domingo de los Colorados, en el centro-norte de Ecuador, según confirmó el Servicio Nacional de Atención Integral (SNAI) a Personas Privadas de Libertad, la unidad penitenciaria del país. El SNAI informó, además, que con la ayuda de personal de la Policía y las Fuerzas Armadas logró retomar el control del centro carcelario, mientras la Fiscalía ha iniciado las investigaciones sobre las víctimas mortales, algunas de las cuales habrían sido asesinadas con crueldad, según imágenes que circulan en redes sociales.

PANAMÁ PROTESTAS

Protestas paralizan la capital tras fracaso de negociaciones en Panamá

Ciudad de Panamá. Panamá vivió este lunes otra jornada de protestas, tras la ruptura de un acuerdo entre el Gobierno y una alianza de gremios y asociaciones para congelar el precio del combustible, que prácticamente paralizó la capital con cierres de vías para presionar por una salida a la crisis en un diálogo único. El acuerdo alcanzado el fin de semana en la provincia central de Veraguas entre representantes del Gobierno y de la Alianza Nacional por los Derechos de los Pueblos (Anadepo), fue roto por el gremio de docentes que lidera esta coalición, lo que disipó la posibilidad de poner fin a la huelga de los educadores y al bloqueo de carreteras nacionales, que tienen desabastecido al país.

IRÁN CUMBRE

Erdogan llega a Irán en visita oficial para la cumbre de Astaná sobre Siria

Teherán. El presidente iraní, Ebrahim Raisí, recibió este martes a su homologo turco, Recep Tayyip Erdogan, quien llegó a Teherán para participar en la cumbre trilateral entre Irán, Turquía y Rusia, sobre el conflicto en Siria. Además de participar en la séptima cumbre trilateral bajo el formato de Astaná, Erdogan tendrá reuniones bilaterales con el presidente ruso, Vladimir Putin, y el iraní, Raisí. Esta es la primera visita de Erdogan a Irán desde que Raisí asumió el cargo de la presidencia en agosto pasado.

COLOMBIA JUSTICIA

Ofrecían a militares colombianos prostitutas y viajes por matar a civiles

Valledupar (Colombia). Cien mil pesos (23 dólares) y arroz chino para todo el batallón. Eso fue lo que le dieron al militar Yeris Andrés Gómez por el primer "falso positivo" que ejecutó, según dijo este lunes en la audiencia de reconocimiento por estos crímenes de lesa humanidad que celebró la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). "Vengo a reconocer mi responsabilidad por los crímenes que cometí cuando fui miembro del Ejército Nacional siendo orgánico del Batallón La Popa", comenzó este soldado raso retirado, al que este tribunal especial acusa de participar en más de 20 hechos entre 2002 y 2007 en los que fueron asesinadas al menos 50 personas.

EEUU ECONOMÍA

La Casa Blanca descarta una recesión económica en Estados Unidos

Washington. El Gobierno estadounidense descartó la posibilidad de que la economía del país vaya a caer en recesión y sostuvo que la solidez de su mercado laboral respalda un crecimiento en expansión. "Si miras la fortaleza de la economía, la del mercado laboral y la del gasto del consumidor, concluyes que ahora mismo se mantiene claramente en expansión", apuntó en rueda de prensa el asesor económico de la Casa Blanca, Jared Bernstein.

EEUU PARKLAND

La Fiscalía pide la pena de muerte para el autor del tiroteo de Parkland

Fort Lauderdale (EEUU). La fase de sentencia del juicio a Nikolas Cruz, autor confeso de la matanza ocurrida en una escuela secundaria de Parkland (EEUU), se inició hoy con un alegato de Fiscalía en el que pidió la pena de muerte para el acusado por los asesinatos "atroces y crueles" de 17 personas. Fue "un horrendo ataque" y planeado con meses de antelación el que perpetró Cruz en la escuela Marjory Stoneman Douglas, en el sur de Florida, como dijo en una corte de Fort Lauderdale ante los miembros del jurado Michael Satz, un veterano fiscal quien fue el encargado del alegato de apertura por parte de la Fiscalía.

ITALIA GOBIERNO

La presión social y un apoyo político amplio, bazas para que Draghi siga

Roma. La presión de la sociedad civil para que Mario Draghi continúe al frente del Gobierno italiano, con múltiples llamamientos, y un apoyo político amplio aparecen como las únicas bazas posibles para convencer al primer ministro de no dimitir, aunque la confusión y la falta de consenso de los partidos no ayudan en esa labor. Draghi dedicará este martes a preparar el discurso que pronunciará mañana en el Parlamento, donde confirmará o no su decisión de dimitir después de que uno de sus principales socios de gobierno, el Movimiento 5 Estrellas (M5S), le retirase su apoyo al no votar un importante decreto sobre ayudas para paliar los efectos de la inflación.

SRI LANKA CRISIS

Tres políticos presentan su candidatura a votación presidencial en Sri Lanka

Colombo. Tres políticos, entre ellos el actual presidente interino de Sri Lanka y ex primer ministro Ranil Wickremesinghe, presentaron este martes su candidatura a la presidencia del país, que será decidida mañana en una votación secreta en el Parlamento tras el abandono del cargo y la salida del país del exjefe del Estado Gotabaya Rajapaksa. Además de Wickremesinghe, el parlamentario Dullas Alahapperuma del Sri Lanka Podujana Peramuna (SLPP), la formación del depuesto Rajapaksa, y Anura Kumara Dissanayake de la coalición izquierdista NPP se disputarán la presidencia del país, informó el Parlamento.

GASTRONOMÍA PREMIOS

El danés Geranium se alza como el Mejor Restaurante del Mundo .

Madrid. El danés Geranium se ha encumbrado como número 1 del listado The World's 50 Best Restaurants, que cumple su vigésima edición y se ha presentado esta noche en una gala en Londres en la que también se ha desvelado que asciende al 'top 5' DiverXO (Madrid). Copan ese listado Pujol (Ciudad de México) en el 5, DiverXO en el 4, Disfrutar (Barcelona) en el 3, Central (Lima) en el dos y Geranium, que asciende del 2 al 1 y releva a otro danés, Noma. EFE

