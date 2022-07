Jefa BCE redobla esfuerzo para acuerdo sobre nueva herramienta

(Bloomberg) -- La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, está redoblando los esfuerzos para llegar a un acuerdo sobre una nueva herramienta de crisis que aún no está completa, según personas familiarizadas con el asunto.

A dos días de la decisión del jueves, los responsables de la política monetaria todavía tienen trabajo que hacer para llegar a un acuerdo sobre una medida que pueda frenar la especulación del mercado sobre los miembros más débiles de la eurozona, dijeron las personas, que no quisieron ser identificadas porque las discusiones son privadas.

Los funcionarios están debatiendo el instrumento junto con la cuestión de si descartar efectivamente la orientación anterior de un aumento de las tasas de interés de un cuarto de punto y realizar un alza el doble de esa magnitud. Un aumento mayor podría ser parte del tira y afloja en las negociaciones sobre la herramienta de crisis.

Además de los problemas legales que persisten, las cuestiones pendientes incluyen las condiciones que tendrían que cumplir los países que se benefician de las compras de bonos del BCE, dijeron las personas. Una de ellas es una política fiscal sólida, y algunos funcionarios insisten en involucrar a la Comisión Europea, al Mecanismo Europeo de Estabilidad o a ambos para evitar ser el único juez, dijeron.

Un portavoz del BCE declinó hacer comentarios, citando el período de silencio antes de la reunión de política de esta semana.

Los mercados monetarios apuestan un 40% por un aumento de las tasas de interés de medio punto esta semana, pero han recortado las apuestas sobre los resultados posteriores, descontando 97 puntos básicos de ajuste para septiembre, después de haber previsto un alza de un punto porcentual. El euro subió un 1,2% frente al dólar, alcanzando los US$1,0269, el nivel más alto desde el 6 de julio.

La falta de acuerdo sobre el llamado Mecanismo de Protección de la Transmisión, para usar su nombre provisorio, puede dejar a Lagarde con solo un resultado inconcluso para anunciar por ahora. Esto podría conllevar la perspectiva de un proceso de toma de decisiones más prolongado para completar la creación de una medida creíble.

El riesgo de un resultado así es que podría invitar a otro brote de especulación en los mercados financieros sobre la determinación del BCE de defender la integridad del euro, que recientemente cayó a la paridad con el dólar por primera vez en dos décadas.

La ausencia de un anuncio sobre un instrumento de crisis en junio, combinada con la agitación mundial ante el aumento de la inflación en Estados Unidos, llevó a Lagarde a convocar una reunión de emergencia en la que obtuvo la promesa de sus colegas de que se crearía dicho instrumento.

El presidente del Bundesbank, Joachim Nagel, ha establecido un marco de límites estrictos que considera necesario para cualquier acuerdo. Su preocupación es que las compras de bonos del BCE centradas en un país puedan infringir la prohibición del banco central de financiar a los Gobiernos.

Es probable que cualquier nuevo instrumento se enfrente a un desafío legal que lleve al escrutinio del tribunal constitucional de Alemania.

Los responsables de la política monetaria han señalado en las últimas semanas que las condiciones no serán tan estrictas como las compras en el marco del programa OMT de 2012 del expresidente Mario Draghi, que requiere un rescate del fondo de rescate de la Unión Europea.

Otro detalle que se está discutiendo es el tiempo que el BCE mantendrá los bonos que compre, dijeron las personas. Aunque los programas anteriores permiten específicamente al banco central vender activos si ya no son necesarios, los responsables políticos hasta ahora nunca lo han hecho activamente.

François Villeroy de Galhau, miembro del Consejo de Gobierno, dijo este mes que el BCE debería tener la opción de deshacerse de los bonos antes de que venzan.

