Industria alimentaria urge combatir alza en precio de alimentos en Costa Rica

San José, 19 jul. La Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria (CACIA) urgió este martes al Gobierno de Costa Rica crear una agenda para combatir el fuerte incremento en el precio de los alimentos, así como reducir el costo de vida de las personas y mejorar los índices de competitividad.

Los industriales de alimentos plantearon, en el marco del XVII Congreso, sostener los puestos de empleo formal y reducir los costos de producción para evitar un daño irreparable en la rentabilidad de las operaciones y, al mismo tiempo, minimizar el incremento en el costo de vida de la población.

"Las secuelas sobre el mercado de una pandemia que aún se percibe en el comportamiento del consumidor, la guerra entre Rusia y Ucrania, la crisis de contenedores, el incremento fuerte en todos los rubros de costos por materias primas e insumos, el hackeo delincuencial que afectó los servicios aduanales, aunado a la inestabilidad económica por el crecimiento del tipo de cambio del dólar, ponen de manifiesto la necesidad de analizar qué decisiones podemos tomar, para mejorar el futuro inmediato de la industria alimentaria", afirmó el presidente de la CACIA, Juan Ignacio Pérez.

El sector destacó la importancia de trabajar, junto con el Gobierno del presidente Rodrigo Chaves en seis objetivos estratégicos que permitirán la generación de empleo, la reducción del costo de la vida y obtener mejor competitividad. El primero de ellos, el orden fiscal y reforma del estado, con el fin de modernizar el sistema informático del sector público para eliminar duplicidades e ineficiencias que generan desperdicios de fondos públicos.

El segundo lugar, la reducción de costos innecesarios en los puertos de Moín (Caribe) y Caldera (Pacífico central), ya que actualmente tiene altos costos de procesos administrativos, sus trámites y requisitos. Además, de impulsar el reconocimiento de los certificados de laboratorios aprobados por las autoridades competentes del país de origen y tener una infraestructura de laboratorios en los puertos 24/7.

"Estas son reformas a procesos administrativos, no a normativas. Son medidas que no alteran las obligaciones del Estado y que, con voluntad política y coordinación estratégica entre ministerios, ayudarían a reducir enormemente los costos de producción y, sobre todo, a proteger a nuestros trabajadores y a no empeorar el costo de vida de las familias costarricenses", manifestó Pérez

El tercer punto es la eliminación de barreras de acceso a materias primas industriales y apertura de monopolios, el cuarto la eliminación de los cuellos de botella en materia de regulatoriedad, el quinto punto a destacar es frenar el acoso legislativo y, por último, revisar la política comercial que elimine las distorsiones del comercio internacional.

"Reconocemos que hay muchos otros desafíos en temas como educación, energía e infraestructura. No obstante, la atención de las propuestas mencionadas contribuirá a cumplir las metas del actual Gobierno y nos permitirá sostener a toda costa los puestos de trabajo formales, reducir los costos de producción y que la población nunca observe un mercado con anaqueles desabastecidos", dijo el presidente de la CACIA. EFE

mjb/rrt