GM anuncia su nuevo Blazer eléctrico; será fabricado en México

(Bloomberg) -- General Motors Co. comenzará a vender el próximo año un nuevo Chevrolet Blazer eléctrico, convirtiéndolo en un competidor directo para el Model Y de Tesla Inc., el SUV eléctrico más vendido en EE.UU.

El modelo Blazer a batería saldrá a la venta en el verano de 2023, dijo el fabricante de automóviles este lunes, poco después del lanzamiento del Chevy Silverado EV, y del Equinox de US$30.000 que llegarán más adelante en el año.

Los tres vehículos, de los cuales el Blazer y el Equinox se fabricarán en México, darán inicio al tan esperado esfuerzo de GM para establecer el tipo de liderazgo en las ventas masivas de vehículos eléctricos que la compañía tiene en los modelos de combustión interna. Hasta el momento, los vehículos eléctricos más nuevos de la compañía son modelos menos asequibles de Hummer y Cadillac.

El nuevo Blazer usará la batería Ultium que la compañía ha estado desarrollando durante varios años con su socio coreano LG. El fabricante de automóviles ha dicho que con la plataforma Ultium dedicada, sus vehículos serán más rentables y más fáciles de construir.

“Este es un anuncio enorme para nosotros”, dijo el vicepresidente de Chevrolet, Scott Bell. “Silverado fue la primera y Blazer es la siguiente pieza de ese rompecabezas. Vemos que el 35% de los consumidores están considerando comprar un vehículo eléctrico. Tendrá un atractivo muy amplio”.

Los tres vehículos podrían llevar a GM a superar a todos sus rivales, incluido al líder del mercado Tesla, en ventas de vehículos eléctricos para 2025, dijo John Murphy, analista de Bank of America Securities en su informe “Car Wars”. Para entonces, Murphy pronostica que GM tendrá más del 14% de la participación en el mercado de vehículos eléctricos de EE.UU. y Ford Motor Co. estará ligeramente por delante de Tesla con más del 10%.

