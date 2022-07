El patinador japonés Yuzuru Hanyu anuncia su retirada de la competición

Tokio, 19 jul. El patinador artístico japonés Yuzuru Hanyu anunció hoy su retirada de la competición al máximo nivel, tras una exitosa trayectoria que le ha convertido en leyenda de este deporte.

"He tomado la decisión de no seguir compitiendo", dijo Hanyu en una rueda de prensa convocada este martes en Tokio, y después de que los medios locales adelantaran su retirada.

"Me esforzaré para que la gente siga teniendo interés por ver mis actuaciones", dijo entre lágrimas el doble oro olímpico y también dos veces campeón mundial, quien continuará patinando en la modalidad de exhibición.

Hanyu, quien confesó estar "nervioso" por "contar su decisión con sus propias palabras", comenzó su comparecencia dando las gracias a todos los asistentes y a todas las personas que le han apoyado durante su trayectoria, así como a sus entrenadores.

"Siempre me llegan muchos mensajes de apoyo, incluso en momentos como antes de la rueda de prensa de hoy", dijo el deportista de 27 años.

Al ser preguntado sobre si considera sus participaciones en los Juegos Olímpicos como los momentos más destacados de su carrera, mostró su satisfacción por haber conseguido dos oros pero también lamentó "no haber completado su desafío" en la cita olímpica de Pekín del pasado febrero, la última en la que participó y en la que fue cuarto.

"No tengo intención de volver a competir por lo que ya he conseguido, y tal vez no busco ya ese resultado... Ese es el proceso que me ha llevado a tomar esta decisión", dijo el patinador nipón, quien explicó que ya se planteó su retirada tras los Juegos de PyeongChang (Corea del Sur) en 2018.

"Pero la decisión real llevó después de Pekín, porque me lesioné y me dolía tanto que no me permitía entrenar. Pensé que no podía seguir así, ya que quería sentirme mejor patinando", afirmó.

Hanyu se refirió a una exhibición en la que participó recientemente y que le hizo "querer estar ahí" y mostrar su mejor patinaje a la gente, ya al margen de la competición profesional.

"Para mí patinar es vivir, es algo que llevo muy adentro", dijo.

El deportista japonés también confesó que va a "echar los menos los nervios antes de las competiciones", aunque añadió que también se exigirá al máximo a sí mismo "para tratar de dar un nivel muy alto" en sus actuaciones.

El deportista originario de Sendai (noreste de Japón), cuatro veces campeón del Grand Prix de patinaje artístico, ha tenido que lidiar con una serie de lesiones en el tramo final de su trayectoria y el pasado marzo se retiró de los campeonatos mundiales al no haberse recuperado todavía de un esguince sufrido durante los Juegos Olímpicos de Pekín del pasado febrero.

Conquistó dos oros consecutivos en los Juegos de Invierno deSochi (Rusia) de 2014 y de PyeongChang (Corea del Sur) de 2018, lo que le hizo ser el primer patinador artístico en la categoría masculina que lograba esta hazaña en Juegos Olímpicos en las últimas seis décadas.

En PyeongChang compartió podio con el español Javier Fernández, medalla de bronce, compañero de entrenamientos y gran amigo pese a su rivalidad sobre el hielo.

En 2018 el patinador también recibió el Premio del Honor del Pueblo del Gobierno de Japón, el primer deportista de esta disciplina en recibirlo y en el galardonado más joven con este reconocimiento. EFE

