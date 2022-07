Alíev acusa al Europarlamento de parcialidad en el conflicto con Armenia

Bakú, 19 jul. El presidente de Azerbaiyán, Ilham Alíev, acusó hoy al Parlamento Europeo de parcialidad y de prejuzgar a su país en el conflicto con Armenia, al recibir a la primera delegación de eurodiputados que visita el país desde 2018.

"Francamente, me sorprendí un poco cuando supe que planeaban viajar a Azerbaiyán. Posiblemente ustedes conocen la causa", dijo el jefe del Estado a la delegación parlamentaria, encabezada por eurodiputado alemán David McAllister.

Alíev recalcó que Bakú siempre se ha pronunciado por el desarrollo de las relaciones con el Europarlamento.

"Pero esto, lamentablemente, no se ha producido. La causa no radica en nosotros, sino en la postura de algunos miembros del Parlamento Europeo, que consideramos infundada (....). Ya no recuerdo la cantidad de resoluciones antiazerbaiyanas adoptadas por el Europarlamento", dijo.

El presidente azerbaiyano indicó que es "totalmente inaceptable" la adopción una resolución unilateral contra Azerbaiyán que hace la vista gorda ante las "acciones vandálicas de Armenia y los armenios en Karabaj".

"Sé que muchos miembros de vuestra delegación votaron a favor de esa resolución. Y esto es completamente contrapoducente", añadió.

Al mismo tiempo, Alíev destacó que este lunes mantuvo unas "muy buenas negociaciones" con la presidenta de Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y que el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, está involucrado activamente el proceso de normalización de las relaciones entre Armenia y Azerbaiyán.

"Teniendo en cuenta todo esto, no entendemos las acciones del Parlamento Europeo. En realidad, el Europarlamento es más agresivo en relación a Azerbaiyán que el Parlamento de Armenia", apuntó. EFE

