World Meteorological Organization newser on European heatwave

Start: 19 Jul 2022 11:45 GMT

End: 19 Jul 2022 13:00 GMT

GENEVA – The World Meteorological Organization gives a news conference on the European heatwave.

SCHEDULE:

120GMT - News conference expected

Restrictions:

BROADCAST: NONE

DIGITAL: NONE

Source: UNTV

Aspect Ratio: 16:9

Location: Switzerland

Topic: Weather

Audio: NATURAL

Editorial Support: +44 20 7542 2244

Email: tvnews@thomsonreuters.com