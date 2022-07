Wildfires rage in Spain's Zamora province

Start: 19 Jul 2022 11:06 GMT

End: 19 Jul 2022 12:00 GMT

Faramontanos de Tábara, ZAMORA – Helicopters drop water in attempt to contain wildfires raging in Spain's Zamora province

