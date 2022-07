Lunes, 18 de julio de 2022 (11.00 GMT)

UCRANIA GUERRA GAS

La AIE urge a los europeos a reducir el consumo de gas para pasar el invierno

París. La Agencia Internacional de la Energía (AIE) urgió este lunes a los europeos a reducir el consumo de gas desde ahora para poder pasar el invierno porque las medidas tomadas hasta ahora son insuficientes, incluso si Rusia restablece este verano el suministro por el gasoducto Nord Stream 1, lo que no está asegurado. Su director ejecutivo, Fatih Birol, propone cinco medidas de urgencia dirigidas a la industria, al sector eléctrico y gasístico y a los gobiernos de la UE para que coordinen su acción, pero también a los consumidores para que reduzcan la temperatura de la calefacción.

UCRANIA GUERRA

Zelenski destituye a su fiscal general y al jefe del servicio de seguridad

Kiev. El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, anunció la noche de este domingo la destitución de a su Fiscal General, Irina Venediktova, y al jefe de los Servicios de Seguridad del país, Ivan Bakanov, por "desempeño inadecuado de sus deberes con el consiguiente coste de vidas humanas". Esta es la mayor reorganización de su gobiero llevada a cabo desde el inicio de la invasión rusa a finales del mes de febrero. A través de su cuenta en la red social Telegram Zelenski aseguro que más de 60 empleados de la oficina del Fiscal y del Servicio de Seguridad de Ucrania que dirigían los cesados permanecieron en los territorios ocupados y "trabajan contra nuestro estado".

SRI LANKA CRISIS

Sri Lanka declara el estado de emergencia antes de la votación presidencial

Colombo. El presidente interino de Sri Lanka, Ranil Wickremesinghe, impuso este lunes el estado de emergencia dos días antes de que el Parlamento designe al nuevo dirigente del país, tras el abandono del cargo y la salida del país del exjefe del Estado Gotabaya Rajapaksa entre masivas manifestaciones. El Parlamento esrilanqués tiene previsto reunirse mañana para la postulación de los candidatos a presidente de la nación insular, mientras que la votación final si hay más de un candidato la llevarán a cabo de forma secreta el próximo miércoles los 225 legisladores que integran el legislativo.

R.UNIDO CALOR

Inglaterra entra en alerta roja por ola de calor que puede superar 40 grados

Londres. La Oficina de Meteorología del Reino Unido (Met, en inglés) situó este lunes a Inglaterra en alerta roja por la ola de calor y avisó que las temperaturas pueden superar los 40 grados centígrados, lo que supondrá un récord para este país.La alerta roja, la primera vez que la Met se ve obligada a emitirla, se mantendrá también mañana martes, mientras que el resto del territorio del Reino Unido permanece en alerta ámbar -una menos que la roja- por las elevadas temperaturas.Hasta ahora, las temperaturas más altas en el Reino Unido se localizaron en Cambridge en 2019, cuando el termómetro marcó 38,7 grados centígrados.

ARGELIA ITALIA

Draghi llega a Argel para una cumbre bilateral centrada en alianza energética

Argel. El primer ministro de Italia, Mario Draghi, llegó este lunes a Argel para participar en la IV cumbre intergubernamental italiano-argelina durante la que afianzará un acuerdo energético suplementario, en medio de la grave crisis que sacude a su Gobierno.La visita, considerada estratégica, tiene como objetivo confirmar la asociación privilegiada en el sector energético entre los dos países, aunque en la agenda figuran también los desarrollos de la guerra en Ucrania y varios expedientes internacionales como Libia, Sahel y Sáhara Occidental.

ITALIA GOBIERNO

Aumentan los llamamientos en toda Italia para que Draghi no dimita

Roma. Los llamamientos para que el primer ministro italiano, Mario Draghi, no anuncie su dimisión irrevocable el próximo miércoles en el Parlamento, adonde acudirá para explicar la crisis gubernamental que vive el país, están aumentando en todo el país, no solo provenientes de la política, sino también de la sociedad civil. Los rectores de las universidades, así como representantes de asociaciones, movimientos y organizaciones sociales se han sumado en las últimas horas a las peticiones que ya habían lanzado alcaldes y empresarios, junto a movilizaciones on line y hasta anuncios de pago en periódicos.

CORONAVIRUS OMS

OMS celebra nueva ronda para avanzar hacia un tratado contra las pandemias

Ginebra. La Organización Mundial de la Salud (OMS) dio inicio hoy a la segunda ronda de conversaciones intergubernamentales para lograr un tratado internacional para la preparación contra las pandemias o un mecanismo vinculante similar con el que evitar los errores que hubo en la respuesta a la covid. Presidido por la sudafricana Precious Matsoso y el neerlandés Roland Driece, el órgano de negociación intergubernamental debatirá hasta el viernes, 22 de julio, los detalles del posible tratado, que la OMS espera tener aprobado en el año 2024.

INDIA ELECCIONES

Políticos votan al presidente de la India con una mujer tribal como favorita

Nueva Delhi. Unos 4.800 legisladores nacionales y regionales indios votan este lunes para decidir quién será el nuevo presidente del país en sustitución del actual, Ram Nath Kovind, unos comicios en los que es favorita la política Droupadi Murmu, que se convertiría en la primera mujer tribal en ocupar el puesto. Murmu, de 64 años y nacida en el seno de una familia de la comunidad étnica santal en el oriental estado de Odisha, entró en la carrera presidencial con el apoyo del partido nacionalista hindú BJP, del primer ministro indio, Narendra Modi, que ostenta una mayoría parlamentaria, y todo apunta a que acabará triunfando en el proceso de votación.

AI PEGASUS

AI denuncia que los programas espía como Pegasus siguen operando

Londres. La organización humanitaria Amnistía Internacional (AI) señaló este lunes que, un año después de las revelaciones sobre el Proyecto Pegasus, sigue sin acordarse la suspensión global de la venta de programas espía, con lo que el sector de la vigilancia continúa operando sin control, como ha sucedido en el último año con ataques individuales en España. En un comunicado, la organización no gubernamental señala que este proyecto puso en evidencia cómo gobiernos de todo el mundo estaban utilizando el programa espía Pegasus, de la empresa NSO Group, para vigilar de manera ilegítima a activistas de derechos humanos, líderes políticos, periodistas y profesionales del derecho.EFE

