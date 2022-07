Enric Mas:"Las etapas de Pirineos con calor pueden ser un caos"

Carcasona (Francia), 18 jul. Enric Mas, jefe de filas del Movistar, décimo de la general, confía en lograr el objetivo de ganar una etapa aprovechando las batallas previstas por la lucha por el triunfo final entre el Jumbo de Vingegaard y el UAE de Pogacar y las jornadas de alta montaña en Pirineos, donde espera que el calor sea uno de sus aliados.

"Confío mucho en que de los 6-7 que van delante de mí bastantes caigan por la dureza de las etapas y el calor de los Pirineos. El podio está lejos, pero aún confío. Tendremos la oportunidad de buscar una etapa. Los 2 equipos fuertes, Jumbo y UAE tienen ahora los mismos corredores y tendrán que jugar sus bazas. A Pogacar le gusta divertirse arrancando de lejos. Será un espectáculo, sobre todo para el público", señaló Mas en la tercera jornada de descanso del Tour.

Mas considera que tanto Jumbo como UAE, con 6 corredores cada uno, "ya no podrán controlar tanto la carrera", por lo que meterse en una fuga de 25 corredores podría ser una buena opción para buscar el objetivo de cosechar un triunfo parcial.

La opción de meterse en una fuga ya lo intentó Mas en las etapas precedentes, pero, según explicó el ciclista balear, "el Jumbo no me dejaba entrar, y Pogacar tampoco. Con las últimas retiradas de Kruijswijk y Roglic será todo diferente. La semana será durísima y se puede armar un caos grande".

"LA IMPLICACIÓN DEL INEOS PUEDE SER CLAVE"

La batalla prevista entre Jumbo y UAE por el maillot amarillo y la implicación del Ineos por el podio, será a ojos de Mas otro factor determinante.

"Puedo salir beneficiado de la batalla entre Vingegaard y Pogacar, además Ineos hasta ahora ha ido a defenderse y ellos también tienen equipo para marcar diferencias, por lo que intentarán el podio y algo más con Geraint Thomas. Lo tiene que intentar, quiere más que el podio y eso me puede beneficiar", comentó.

Respecto al favorito para el triunfo final, Mas no se decantó por ninguno de los dos hombres que ahora encabezan la general.

"Vingegaard y Pogacar son dos cracks. Que gane el mejor. El líder tiene 2.22 minutos, pero para mí será un duelo bonito del que también podemos sacar algo de beneficio".

El corredor de Artá tiene razones de mucho peso para pelear por lograr alguno de sus objetivos en el Tour. El podio lo ve lejos, ya que se encuentra a 9.58 minutos del líder y a casi 8 del tercer escalón.

EL CALOR COMO PRINCIPAL ALIADO

"La razón principal de seguir en la lucha es por todo el trabajo que hay detrás para venir a esta carrera, de todo el equipo y mio personal. Hemos invertido mucho dinero en concentraciones y en venir aquí con todo el personal que conlleva un equipo. Esa es la principal razón para luchar", explicó.

Ante las próximas etapas del miércoles y jueves en Pirineos, Mas espera que el calor siga apretando como estos días anteriores.

"Más que analizar rivales me centro en otro aspecto importante, sobre todo después de estos días, me refiero al calor. Confío que haga este calor en Pirineos subiendo Peyragudes y Hautacam, con altas temperaturas será un horno, y eso me encanta". EFE

soc/ea