El Ibex levanta cabeza a la espera del BCE y el gas ruso

FOTO DE ARCHIVO: Un tablero electrónico con datos de cotización del índice de referencia español Ibex-35 en el interior de la Bolsa de Madrid, España, el 16 de abril de 2012. REUTERS/Paul Hanna

18 jul (Reuters) - El principal índice bursátil español iniciaba la primera jornada de la semana con su tercera sesión consecutiva en positivo tras una profunda racha bajista, ante una semana tensa con la atención puesta en el banco Central Europeo y el suministro de gas ruso.

La tensión se centra por una parte en el BCE, que tiene una reunión programada el jueves de la que se espera un anuncio sobre los tipos de interés y la herramienta antifragmentación.

El BCE tiene que hacer malabares para frenar una inflación galopante del 8,1% (cuatro veces más que el objetivo del 2% del organismo) y no sumir al bloque en una recesión al mismo tiempo, lo que complica determinar la cuantía de la subida.

"Esperamos +25 pb (puntos básicos) en línea con lo anunciado por Lagarde en la reunión de junio, con subidas en los tres tipos de referencia (depósito de -0,5% a -0,25%, repo de 0% a +0,25% y préstamo de +0,25% a +0,50%), aunque no se puede descartar +50 pb por la necesidad de acelerar las subidas antes de que la economía se desacelere demasiado y sea más complicado elevar los tipos de interés", escribían en una nota los analistas de la casa Renta 4.

La otra apuesta del BCE para controlar los mercados está en el programa antifragmentación, del que se darán más detalles el jueves, para contener el alza de los rendimientos de los bonos, que complica la captación de fondos de los países más endeudados.

Al mismo tiempo Europa contiene la respiración a la espera de que el jueves finalice el período de mantenimiento del gasoducto Nord Stream 1 y se reanude el flujo del gas, ya que se teme que Rusia corte el suministro para castigar a la Unión Europea y empujarla a la recesión.

Al otro lado del Atlántico continúa la temporada de resultados de las empresas norteamericanas. Durante la semana se anunciarán los resultados de pesos pesados, como Goldman Sachs Group Inc, Bank of America Corp, Tesla Inc y Twitter Inc, entre otros, y en España también habrá cifras de algunas compañías como Bankinter (jueves).

El viernes se conocerán los PMIs preliminares de la eurozona, EEUU y Japón.

Así las cosas, a las 07:17 GMT del lunes, el selectivo bursátil español Ibex-35 subía 73,90 puntos, un 0,93%, hasta 8.019,80 puntos, mientras que el índice de grandes valores europeos FTSE Eurofirst 300 avanzaba un 0,98%.

En el sector bancario, Santander subía un 1,73%, BBVA se anotaba un 1,56%, Caixabank avanzaba un 1,81%, Sabadell ganaba un 1,52%, y Bankinter se revalorizaba un 1,18%.

Entre los grandes valores no financieros, Telefónica se anotaba un 0,36%, Inditex avanzaba un 1,03%, Iberdrola se revalorizaba un 0,35%, Cellnex caía un 0,29% y la petrolera Repsol subía un 2,36%.

Las siderúrgicas lideraban el rebote del Ibex al inicio de la sesión, con Acerinox a la cabeza, gracias al repunte del mineral de hierro tras el anuncio de nuevas medidas para ayudar al sector inmobiliario en China, principal productor de acero del mundo.

(Información de José Muñoz, traducido por Tomás Cobos)