El chavismo ve "imposible" que la oposición celebre las primarias presidenciales

Caracas, 18 jul. El primer vicepresidente del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, consideró "imposible" que la oposición celebre las primarias presidenciales previstas para 2023, debido a pugnas entre líderes y partidos del antichavismo.

"En verdad no van a hacer elecciones primarias, eso es mentira, es imposible que se pongan de acuerdo. Ellos pueden hacer un simulacro, pero hacer unas elecciones primarias de verdad, no las van a hacer, no hay forma", dijo el diputado en una rueda de prensa.

Cabello, número dos del chavismo gobernante, consideró previsible el hecho de que la oposición "esté dividida en mil pedazos" y no logre ponerse de acuerdo de cara a las presidenciales de 2024, a las que el oficialismo planea presentarse en "unidad perfecta".

"Las fuerzas revolucionarias nos mantenemos unidos ante cualquier circunstancia, no hay forma ni manera de que ellos (oposición) puedan dividirnos a nosotros", subrayó.

En cambio, aseguró, la oposición presentará tantos candidatos presidenciales como le ordenen sus "jefes", en alusión al Gobierno de Estados Unidos.

La opositora Plataforma Unitaria de Venezuela anunció a finales de junio que todas las personas que quieran un cambio político en el país podrán medirse en las primarias, pues la contienda no será exclusiva para quienes sean postulados por los partidos que integran la coalición antichavista.

La mayoría de estos partidos políticos no participaron en las elecciones presidenciales de 2018, en las que Nicolás Maduro fue reelegido como presidente de Venezuela, ni en las parlamentarias de 2020, en las que el chavismo arrasó, al considerar que eran procesos fraudulentos.