Crudo supera US$100 con saudíes cautelosos de mayor producción

(Bloomberg) -- El petróleo volvió a cotizar por encima de US$100 después de que los saudíes declinaran hacer promesas sobre futuros aumentos en la producción. La mayor debilidad del dólar también ayudaba a poner a los mercados de productos básicos sobre una base más firme.

El crudo West Texas Intermediate llegó a subir un 4,9%, ayudado por un apetito general por el riesgo que recuperaba a los mercados más amplios. Al concluir la visita de la semana pasada del presidente Joe Biden, los ministros saudíes insistieron en que las decisiones de política petrolera serían dictadas por la lógica del mercado y con el acuerdo de la coalición. El ministro de Petróleo de Irak dijo a Bloomberg que estima que el petróleo cotizará por encima de US$100 por el resto del año.

El repunte de esta mañana se debe más bien a un dólar estadounidense más débil y a alzas en los mercados de valores, dijo Dennis Kissler, vicepresidente sénior de negociación de BOK Financial. “Arabia Saudita no dio señales de que se avecinen aumentos inmediatos en la producción, lo que indica que la liquidación de la semana pasada probablemente fue exagerada”.

El crudo se ha desplomado desde mediados de junio debido a que preocupaciones sobre una posible recesión se han extendido rápidamente por los mercados de productos básicos, afectando los avances que siguieron a la invasión rusa a Ucrania. No obstante, Biden sigue impaciente por lograr que la Organización de Países Exportadores de Petróleo agreguen suministros para reducir aún más los precios y ayudar a frenar la inflación.

“Seguimos esperando un mayor ajuste del mercado petrolero, lo que justifica precios más altos del petróleo”, escribieron en un informe analistas de UBS, entre ellos, Giovanni Staunovo. “Tras la reunión entre líderes estadounidenses y saudíes durante el fin de semana, nos enteramos de que la OPEP+ solo liberará una mayor producción si las condiciones del mercado lo justifican”.

La OPEP y sus aliados se reunirán el 3 de agosto después de que los miembros acordaran reactivar los suministros de crudo que se suspendieron durante la pandemia de coronavirus.

Nota Original:

Oil Rallies Above $100 With Saudis Circumspect About More Output

More stories like this are available on bloomberg.com

©2022 Bloomberg L.P.