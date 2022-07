Bancos de EEUU empiezan a notar desafíos de apalancamiento con tasas altas y acuerdos frustrados

Por Saeed Azhar y Elizabeth Dilts Marshall

NUEVA YORK, 18 jul (Reuters) - Los bancos en Estados Unidos han comenzado a verse afectados por la exposición de sus préstamos apalancados a medida que las perspectivas del negocio de intermediación se deterioran por los aumentos de tasas de interés, la extrema volatilidad del mercado y eventos geopolíticos como la guerra en Ucrania.

Bank of America reveló el lunes que está reduciendo su exposición a préstamos para solventar operaciones desde el umbral de 300 millones de dólares, en tanto que Citigroup Inc. absorbió 126 millones de dólares en el segundo trimestre y Wells Fargo & Co. asumió una amortización de 107 millones de dólares, debido a que los diferenciales de créditos crecieron.

Los préstamos apalancados generalmente los toman empresas que tienen altos niveles de deuda y suelen llevar calificaciones crediticias sin grado de inversión. Tienden a ser utilizados por empresas de capital privado como una forma de financiar adquisiciones de firmas en dificultades.

La expansión del diferencial de crédito implica pérdidas de valor de mercado para los bancos o, en el peor de los casos, una pérdida en físico si un crédito en sus libros se deteriora, dicen analistas.

"La agitación del mercado y la abrupta desaceleración en el segundo trimestre provocaron una recesión en los mercados financieros de apalancamiento, lo que provocó la caída de una serie de acuerdos entre varios participantes del mercado", dijo el director financiero de Bank of America, Alastair Borthwick, en una conferencia para discutir los resultados de la empresa.

El director financiero de Citigroup, Mark Mason, dijo la semana pasada que el segmento de finanzas apalancadas está bajo una presión considerable en este entorno.

"No tenemos grandes implicancias ahí. Asumimos una amortización en el trimestre, de alrededor de 126 millones de dólares", dijo.

Wells Fargo dijo el viernes que sus comisiones de banca de inversión disminuyeron, lo que refleja una menor actividad del mercado y la amortización de 107 millones de dólares por "compromisos financieros apalancados sin fondos" debido a la ampliación de los diferenciales del mercado.

La inflación exacerbada por los problemas de la cadena de suministro y los eventos geopolíticos están afectando los perfiles crediticios, junto con un crecimiento económico más lento y una política monetaria más estricta en Estados Unidos, de acuerdo a Lyuba Petrova, directora de finanzas del tramo en Fitch Ratings.

El mercado también se está desacelerando.

Los préstamos apalancados cayeron a 737 millones de dólares en la primera mitad del año, por debajo de los 883 millones de dólares de hace un año, según muestran los datos de Dealogic. (Reporte de Saeed Azhar y Elizabeth Dilts Marshall en Nueva York Información adicional de Davide Barbuscia en Nueva York. Editado en español por Marion Giraldo)