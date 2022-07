Argelia aprueba ley financiera complementaria sin nuevos impuestos o aumentos

Argel, 17 jul. Las autoridades argelinas aprobaron este domingo un proyecto de ley financiera complementaria para el segundo semestre de este año (PLFC-2022) protegiendo el poder adquisitivo del ciudadano sin imponer nuevos impuestos o aumentos, informó la Presidencia argelina al término de una reunión del Consejo de Ministros.

En un comunicado de prensa, la misma afirmó que tras la aprobación del Consejo de Ministros, el jefe del Estado, Abdelmadjid Tebboune, ordenó "la preservación de los equilibrios sociales y el mantenimiento del poder adquisitivo de la ciudadano, evitando nuevos impuestos o aumentos".

Argelia solía recurrir a la ley financiera complementaria en caso de necesidad a mediados de año con el fin de aprobar nuevas asignaciones financieras, modificar las previsiones de ingresos o crear nuevas y autorizar nuevos gastos.

Hace un mes, Tebboune ordenó durante una reunión de gabinete reconsiderar el contenido del proyecto de ley de financiación complementaria-2022 de acuerdo con una visión "realista y racional" que preserve los principales equilibrios financieros del Estado y sociales para los ciudadanos y aliviar las cargas relacionadas con las medidas tomadas por el gobierno.

"La ley de financiación complementaria 2022 no incluirá ningún impuesto nuevo y no afectará de ninguna manera la estructura de precios actualmente aprobada con el fin de preservar el poder adquisitivo y las ganancias sociales aprobadas por el estado, para el beneficio de los ciudadanos y para que la clase media no éste la que más pague impuestos", ordenó entonces el presidente.