Acuerdo entre indígenas y gobierno libera un tramo de vías bloqueadas en Panamá

El gobierno de Panamá llegó a un acuerdo el domingo con comunidades indígenas para rebajar el precio de la gasolina y despejar parte de la vía Panamericana que bloqueaban, pero el grueso de la protesta, impulsada por otros grupos que también negocian con el gobierno, mantiene los cortes. "El Gobierno Nacional junto a representantes de la Comarca Ngäbe-Buglé y campesinos, acordaron el precio de 3,30 dólares por galón [3,78 litros] de combustible" para todo el país, dijo la presidencia, que difundió imágenes de la firma del acuerdo en un local de la Iglesia Católica en el distrito de San Félix, provincia de Chiriquí, extremo oeste del país.En esa provincia se producen la mayoría de los alimentos frescos del país, por lo que el bloqueo en esa zona complicaba el abastecimiento.El acuerdo es por tres meses renovables y contempla seguir negociando reducciones en la canasta básica y en medicinas. El gobierno divulgó imágenes de la liberación de vías en esa parte del territorio. - Otra mesa de negociación - Sin embargo, se mantienen la mayoría de los cortes en la carretera Panamericana, que conecta a Panamá con el continente, mientras prosiguen negociaciones en otra mesa instalada en Santiago de Veraguas, 250 km al suroeste de Panamá.Esta mesa abarca a la mayoría de los manifestantes que bloquean las vías y las negociaciones transcurrían tensas ante el descontento de los dirigentes por la firma anticipada y por separado delk acuerdo con las comunidades de Chiriquí."No pueden haber dos mesas, no somos intransigentes, (pero) el pueblo panameño merece respeto, esto es una burla", afirmó Luis Sánchez, vocero de las organizaciones que impulsan las protestas.El dirigente reclamó la presencia del presidente Laurentino Cortizo en la negociación.Los manifestantes rechazaron reabrir las rutas hasta que se consigan acuerdos para recortar los precios de unos cuarenta productos y de las medicinas.En Santiago de Veraguas, un manifestante confirmó vía telefónica a la AFP que todo se mantiene cerrado "de forma pacífica (...) No hay movimiento hasta que no haya respuesta del presidente", agregó.En Capira, más cerca de Ciudad de Panamá, también se mantenía el corte. "Seguimos en la lucha. Este domingo se realizan conversaciones en la mesa de negociación sobre los medicamentos y alimentos", dijo por teléfono el productor agropecuario Juan Morales. El Ombudsman panameño, Eduardo Leblanc, mediador en las negociaciones, informó que las partes están discutiendo sobre el costo de la canasta básica y los medicamentos."Hemos avanzado positivamente", señaló el vicepresidente panameño, José Gabriel Carrizo.El sábado ambas partes habían acordado rebajar el precio del galón de gasolina a 3,32 dólares (el gobierno ya había ofrecido una rebaja inicial a 3,95 desde 5,20 dólares).Por eso la cifra de 3,30 dólares ofrecida a los indígenas sorprendió en Veraguas.El descontento se produce en un escenario de creciente inflación, un aumento en el precio del combustible que llegó a ser de 47%, y una tasa de desempleo en torno al 10%.Las protestas han generado desabastecimiento de gasolina y alimentos, además de pérdidas millonarias, según los gremios empresariales. - Manifestaciones en la capital - Panamá, con 4,2 millones de habitantes, experimenta una de las mayores crisis sociales desde que en 1989 cayó la dictadura militar del general Manuel Antonio Noriega tras la invasión estadounidense.Desde hace dos semanas el país es escenario de manifestaciones y cortes de carreteras para exigir al gobierno de Laurentino Cortizo que baje los precios y tome medidas contra la corrupción y el despilfarro de los recursos públicos.En Ciudad de Panamá un centenar de personas se manifestó en el paseo marítimo, vestidas de negro, en contraposición al traje blanco que usan los parlamentarios en ceremonias oficiales."La canasta básica es más alta de lo que se gana, estamos en un problema social grande. La gente está harta y ha salido a la calle a manifestarse para que las cosas cambien", declaró a la AFP la abogada panameña Jaqueline Hurtado."En los 68 años de vida (que tengo), estoy cansada de ver los gobiernos que prometen, suben, roban, bajan, sigue el siguiente y aquí estamos careciendo de todo, de medicinas, educación, comida, hay una desigualdad que no tiene nombre", agregó la jubilada Iliana Arango.El Servicio Nacional de Migración de Panamá anunció que debido "a los cierres de calles" se ha "visto afectado" el traslado de migrantes que llegan por la selva del Darién a territorio panameño y que continúan su camino en bus hacia la fronteriza con Costa Rica, en su ruta hacia Estados Unidos.