Rahm: “Que le den la espalda a Sergio (García) no me parece bien”

Redacción Deportes, 17 jul. El español Jon Rahm valoró este domingo, tras su participación en el Abierto Británico, la declaración de intenciones de su compatriota Sergio García de abandonar el circuito europeo y lamentó que al de Castellón se le esté dando “la espalda” por haberse incorporado al circuito LIV, patrocinado por Arabia Saudí.

"Es una pena que ahora haya ciertas peleas entre PGA, European Tour y LIV Golf, una pena que (golfistas) tengan que renunciar a su estado en PGA y European cuando Sergio ha dedicado su vida al European Tour, 25 años de pro que lleva y que de esa manera le den la espalda no me parece bien”, dijo.

En su comparecencia en la zona mixta de Saint Andrews, el deportista vasco precisó que el hecho de que García dé ese paso le “duele”.

“Me gustaría que se encontrase un modelo que pudieran coexistir (PGA, circuito europeo y LIV). Espero que en un tiempo tengamos cierta paz, que hace falta”, declaró.

Rahm recordó que “el mayor espectáculo” del golf es la Copa Ryder y lamentó que “por esta tontería” jugadores como Sergio García “no puedan jugar”.

“Por eso me jode más, que el mejor jugador que Europa ha tenido no pueda estar. Me parece difícil de entender y procesar”, valoró.

El de Barrika fue el mejor entre los españoles en el Old Course de Saint Andrews, aunque lejos de las posiciones de privilegio.

“No es que haya jugado mal toda la semana, es que ha habido dos días que no he podido meter una, así de simple. Creo que he jugado para estar más cerca del 'top-10'”, comentó.

Rescató la “confianza” que tuvo con el driver, sintió que en ese aspecto fue su “mejor semana” desde el Abierto de Estados Unidos, opinó que “los tres últimos meses” estuvo “muy bien” con el putt y aseguró que los problemas que tuvo esta semana con el putter no son para “preocuparse”.

Además, ahora pasan a “segundo plano” porque está esperando descendencia.

“Ahora viene llegar a casa, que mi mujer dé a luz y olvidarme un poco del golf. La prioridad es esa”, concluyó. EFE

