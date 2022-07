Grant Dalton y Marc Puig, nombres claves de la Copa, se reúnen en Barcelona

Barcelona, 16 jul. La reunión que han mantenido el navegante neozelandés Grant Dalton, Director General del Emirates Team New Zealand y de la 37ª Copa del América y Marc Puig, presidente y Director General del Grupo Puig, organizador de la regata Puig Vela Clásica Barcelona, ha sido la nota destacada de la jornada de clausura de la prueba en el Ráutico de Barcelona.

Ambos dirigentes han conversado sobre la futura edición de la Copa América que se disputará en Barcelona en 2024, de la vela en general y de un modelo más sostenible de la competición.Grant Dalton, que se encuentra en Barcelona realizando diversas gestiones administrativas sobre la Copa, ha entregado el premio a uno de los vencedores de la Regata y se ha reafrmado en que, " la elección de Barcelona como sede fue la decisión correcta ya que reúne todos los elementos en los que creemos".

En el acto de entrega también ha estado presente David Escudé, regidor de deportes del Ayuntamiento de Barcelona

Otro miembro de la familia, Jordi Puig Alsina, hijo de Enrique Puig, impulsor del patrocinio de la Copa del Rey Agua Brava de Palma de Mallorca durante dos décadas (1985-2006) y creador de la regata Puig Vela Clásica en 2008, año en que fallecería, preside desde el pasado mes de marzo el Real Club Náutico de Barcelona.

Nacido en Barcelona en 1962, Marc Puig, hijo mayor de Mariano Puig, fue nombrado Consejero Delegado en 2004 y Presidente en 2007. Estudió Ingeniería en la Universidad Politécnica de Cataluña (1986) y MBA por la Universidad de Harvard (1990).

Grant Dalton, de 65 años y nacido en Auckland (Nueva Zelanda), Oficial de la Orden del Imperio Británico, es el actual Director General del Emirates Team New Zealand y gestiona con su empresa America's Cup Events Ltd. la organización de la 37ª Copa América de Barcelona 2024. Desde 2003 es el Director General del Team New Zealand.

Es un personaje legendario que participado en cinco ediciones de la Vuelta al mundo. El 31 de diciembre del 2000, partiendo desde Barcelona, ciudad que conoce muy bien, al mando del maxi catamarán 'Club Med' en cuya tripulación se encontraba el barcelonés Guillermo Altadill ganaba 'The Race' -Vuelta al mundo- al cruzar la meta en Marsella el 4 de marzo de 2001 tras invertir 62 días, 6 horas, 56 minutos y 33 segundos en cubrir un recorrido de 27.407,9 millas náuticas (50.759,4 km).kilómetros)

La relación del Real Club Náutico de Barcelona y la 37ª Copa América será muy estrecha. La que será la base del Team New Zealand, defensor del título está justo delante (en el antiguo Imax Port Vell) del club y si bien España no tendrá equipo absoluto en esta edición si que tendrá un equipo en la Copa del América Juvenil (regatistas menores de 25 años) y otro en la Copa del América Femenina.

Competirán doce equipos con lso nuevos monocascos con 'foils' AC40. Seis son representantes de los equipos que disputarán la 37ª Copa del América (el Defensor y 5 desafiantes) y seis de los mejores clubes náuticos del mundo con tradición de Copa América. El Real Club Náutico de Barcelona representará a los dos equipos españoles.

Además, el pasado mes de mayo formó un convenio de colaboración con el Royal New Zealand Yacht Squadron (RNZYS), club que representa al Team New Zealand desde su creación.