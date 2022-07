Domingo, 17 de julio de 2022 (04.00 GMT)

GRECIA AVIÓN

Se estrella un avión Antonov de carga cerca de Paleochori, noreste de Grecia

Atenas. Un avión ucraniano de carga con ocho tripulantes a bordo se ha estrellado esta noche en las proximidades de la localidad griega de Paleochori (Kavala), noreste del país, según han informado las autoridades locales a la agencia de noticias ANA-MPA. La agencia recoge de fuentes cercanas a la Autoridad de Aviación Civil que el piloto del avión siniestrado, un Antonov An-12, había informado de un fallo en un motor por lo que pidió autorización para un aterrizaje de emergencia, pero que no logró alcanzar aeropuerto alguno por haberse incendiado uno de sus propulsores, y se estrelló poco después.

MÉXICO NARCOTRÁFICO

México bajo presión de EE.UU. por extradición del capo Caro Quintero

Ciudad de México(EFE).-La detención en México del capo Rafael Caro Quintero, tras casi una década prófugo, ha sacudido al país y provocado presión por la petición de extradición inmediata por parte del Gobierno de Estados Unidos. “Pediremos su extradición inmediata (de Caro Quintero) a Estados Unidos para que sea juzgado por sus crímenes en el mismo sistema de justicia que el agente especial Camarena murió defendiendo”, indicó este viernes el fiscal general de EE.UU., Merrick Garland.

EEUU A.SAUDÍ

Biden reafirma su compromiso con Oriente Medio e intenta apartar a China y Rusia

Yeda (Arabia Saudí). El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, reiteró este sábado el compromiso de su país con Oriente Medio y delineó una visión para la región basada en la diplomacia, en un mensaje que busca apartar a China y Rusia de una zona donde Washington quiere mantener su influencia. En el último día de su gira por Oriente Medio, Biden se reunió con los líderes de Irak, Egipto y Emiratos Árabes Unidos y, además, participó en una cumbre del Consejo de Cooperación del Golfo CCG+3, donde se sentó al lado del anfitrión y príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salmán. "No nos vamos a ningún lado y no dejaremos un vacío que pueda llenar China, Rusia o Irán. Vamos a construir sobre este momento un activo liderazgo estadounidense", manifestó el mandatario estadounidense.

UCRANIA GUERRA

Rusia aumenta ataques en Donetsk con localidad de Síversk en el punto de mira

Moscú/Leópolis. A una semana de cumplirse los cinco meses de la campaña militar rusa en Ucrania, el Ejército del kremlin aumenta los ataques en la región de Donetsk, donde los principales combates se libran ahora en torno a la localidad de Síversk, clave para el futuro avance en dirección a los baluartes de Kramatorsk y Sloviansk. Las operaciones ofensivas rusas, que por el momento siguen siendo reducidas "en alcance y escala", se centran ahora principalmente en Síversk y Bajmut, en el este de Ucrania, según el parte diario de la inteligencia británica.

EUROPA INCENDIOS

Los incendios golpean el sur de Europa en medio de una ola de calor extrema

Redacción Internacional. España, Portugal y Francia se enfrentan este fin de semana a graves incendios forestales, algunos de ellos fuera de control, coincidiendo con una ola de calor que afecta a varios países europeos y que ha provocado la muerte de más de 500 personas sólo en España y Portugal. En la Península ibérica los bomberos intentan controlar fuegos que amenazan poblaciones y espacios naturales como el Parque Nacional de Monfragüe, de gran valor ecológico.

YEMEN CONFLICTO

Rebeldes yemenís califican la tregua de "decepción" que "no se puede repetir"

Saná. Los líderes del grupo rebelde hutí del Yemen se mostraron este sábado contrarios a ampliar la tregua en la guerra civil que sufre este país, en vigor desde abril, al calificarla de una "decepción" que "no se puede repetir", en una reacción al apoyo a esta manifestado por el presidente estadounidense, Joe Biiden. "El Consejo Supremo Político lamentó en un comunicado que se hable sobre entendimientos y negociaciones para extender la tregua, asegurando que esta, en la que el enemigo no se comprometió con la implementación de los acuerdos, es considerada una decepción y no se puede repetir en el futuro", informó la agencia de noticias Saba, controlada por los insurgentes.

UE ADHESIÓN

UE empezará martes negociaciones adhesión con Albania y Macedonia del Norte

Bruselas. La Unión Europea (UE) iniciará las negociaciones de adhesión con Albania y Macedonia del Norte el próximo martes, aseguraron a Efe fuentes europeas, después de que en Skopje, el Parlamento diese este sábado el visto bueno a la propuesta negociada en Bruselas para solventar el veto búlgaro a su adhesión. Los dos países llevan dos años esperando iniciar las negociaciones, desde que la Comisión Europea publicase su informe en 2020 asegurando que cumplen las condiciones para ello, pero Bulgaria se ha negado hasta que Macedonia del Norte no reconociese que ambos países tienen una lengua y una historia común.

EEUU ESPACIO

La cápsula Dragon de SpaceX llega a la EEI con cargamento científico

Miami (EE.UU.). La nave de carga Dragon, de la compañía SpaceX, se acopló este sábado con éxito a la Estación Espacial Internacional (EEI), a la que llevó víveres para los astronautas que allí trabajan y material científico, según informó la NASA a través de un comunicado. La cápsula Dragon de SpaceX se acopló de manera autónoma al puerto frontal del módulo Harmony de la EEI a las 15.21 GMT de hoy, mientras los astronautas de la NASA Bob Hines y Jessica Watkins supervisaban las operaciones desde la estación.

EEUU TEATRO

El musical "Paradise Square" cierra tras demandas de trabajadores por impago

Nueva York. El musical "Paradise Square", una obra que destacó en los últimos premios Tony con su historia sobre las relaciones raciales de la Nueva York del siglo XIX, cerrará este domingo tras dos demandas de sus trabajadores a la producción por supuesto impago de salarios. La obra, que acumuló diez nominaciones a los "Oscar de Broadway" y obtuvo el premio a mejor actriz principal en un musical para su protagonista, Joaquina Kalukango, celebró esta semana su función número 100 e instó al público a apresurarse por verla antes de que baje mañana el telón.EFE

