Pogacar: "Vamos a meter la máxima presión a Vingegaard"

Mende (Francia), 16 jul. El esloveno Tadej Pogacar aseguró que la estrategia para recuperar el maillot amarillo pasa por incrementar la presión sobre el danés Jonas Vingegaard, que se lo arrebató el pasado miércoles en las rampas del Granon.

"Nuestra estrategia es estresar a Vingegaard y al Jumbo todo lo que podamos. Creo que eso ha funcionado", dijo el ciclista del UAE, que este sábado intentó un ataque al principio de etapa y un segundo en la subida final a Mende.

"Por experiencia sé que llevar el maillot amarillo supone mucha presión en las espaldas, porque te obliga defenderte más que a atacar. Mientras ellos controlan el pelotón, nosotros podemos economizar fuerzas para planificar futuros ataques", dijo el esloveno.

Pogacar, ganador de las últimas dos ediciones, repite que se conforma con el segundo puesto y cree que el Jumbo de Vingegaard le somete a un estrecho marcaje.

"No sé si me temen, pero están todo el rato a mi rueda y no me dejan escaparme. Cuando lo he intentado en el inicio de la etapa les he obligado a un esfuerzo", agregó Pogacar, que lamentó que otros pretendientes para la general no se sumaran a su ofensiva.

El esloveno reconoció que el Jumbo tiene "un gran equipo" y que era difícil lograr diferencias, al igual que sucedió en la ascensión final, pero aseguró que intentarlo es una forma de desgastar a sus rivales.

"Mi objetivo era endurecer la carrera todo lo posible", señaló el corredor que dijo: "Espero con impaciencia las etapas que llegan para seguir este mano a mano".