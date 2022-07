Hassan finaliza 4ta en los 10.000 metros; Gidey gana el oro

EUGENE, Oregon, EE.UU. (AP) — Sifan Hassan, símbolo de resistencia, no venía por las medallas esta vez. Ahora, no obtendrá dos siquiera.

La fondista holandesa fue superada poco antes de la meta, en una durísima lucha que puso un final inusitadamente dramático a la carrera de 10.000 metros el sábado, en el Mundial de Atletismo. Hassan finalizó cuarta.

El oro fue para la etíope Letesenbet Gidey, mientras que Kenia se llevó la plata y el bronce, con Hellen Obiri y Margaret Chelimo Kipkemboi.

El tiempo de Gidey fue de 30 minutos, 9,94 segundos. Sólo 62 centésimas separaron a las primeras cuatro.

“Había soñado en ganar el oro desde 2019, pero Hassan siempre estaba ahí”, dijo Gidey. “Tengo también el sueño de ganar los 5.000 metros y lograr el doblete”.

En cambio, la única oportunidad de que Hassan se lleve una medalla de Eugene llegará la próxima semana en esos 5.000 metros, una carrera donde es la monarca olímpica reinante.

La holandesa de 29 años ganó también los 10.000 metros y se llevó el bronce en los 1.500 el verano pasado en los Juegos Olímpicos de Tokio. Completó así una combinación inédita de tres medallas en tres carreras.

Este año buscó relajarse. No quiso correr los casi 25.000 metros que se requerían para seis carreras —incluyendo preliminares y finales— en una semana.

“Entrené muy duro durante casi tres años, de 2019 a 2021, para obtener todas las medallas que conseguí”, explicó. “Realmente necesitaba una pausa después de los Juegos Olímpicos de Tokio. Mi mente estaba triturada. No me importaba siquiera correr, así que me di una gran pausa de ocho meses y luego comencé a correr otra vez”.

Los 10.000 metros, una distancia en la que ganó el Mundial en 2019, parecieron sentarle de maravilla hasta que faltaban unos 200 metros para la meta.

En un grupo de cinco atletas que luchaban por tres preseas, Hassan trató de avanzar por el carril exterior y se colocó tercera, detrás de Gidey y Obiri. No pudo rebasar a ninguna, y a lo largo de los últimos 40 metros Kipkemboi apretó para arrebatar el bronce por adentro.

Se espera que Hassan vuelva a la pista el miércoles para las preliminares de los 5.000 metros, una distancia en que nunca se ha coronado en Mundialesj.

Gidey agregó este oro a una plata que ganó hace tres años en el Mundial de Doha, así como al bronce del año pasado en Tokio.

Fue la primera campeona en una jornada que incluía también los 100 metros para hombres en la sesión nocturna, durante la que se disputaban también las finales de salto largo masculino y lanzamiento de bala de mujeres.

En la sesión vespertina, repartió preseas el lanzamiento de martillo. El polaco Pawel Fajdek se hizo de su quinto cetro mundial en la especialidad.

Fajdek logró una distancia de 81,98, para que Polonia hiciera el 1-2. Wojciech Nowicki obtuvo la plata con 81,03 y el noruego Eivind Henriksen fue tercero con 80,87.

El chileno Humberto Mansilla se ubicó en la décima posición, con un lanzamiento de 73,91.